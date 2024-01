Intresset växer för utbyggnaden av järnvägen Stockholm-Oslo. Nyligen kom förslaget att sträckan Arvika-Oslo byggs på pelare.

Dessutom ska en utredning av Nobelbanan genomföras.

Nu är det dessutom klart att hela sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i transportkorridoren Scan-Med, vilket ökar möjligheterna för EU-finansiering.

Under många år har kommunerna och regionerna via bolaget Oslo–Sthlm 2.55 kämpat för att dagens restid med tåg på cirka sex timmar mellan de två huvudstäderna ska halveras.

Detta via nybyggnad av järnväg framför allt via de två nya avsnitten Arvika–Oslo (Gränsbanan) och det cirka sex mil långa avsnittet Kristinehamn-Örebro (Nobelbanan) men även via andra satsningar på både svensk och norsk sida ska restiden successivt kapas.

Presenterade studie

Förra hösten presenterade norska Jernbanedirektoratet och Trafikverket en första möjlighetsstudie kring sträckan Stockholm-Oslo. Rapporten bekräftade att kapacitetsförstärkningar mellan Oslo–Arvika och på Värmlandsbanan kan minska restid och öka resandeunderlaget.

De största utbyggnadsprojekten av järnvägen mellan Stockholm och Oslo är byggandet av Gränsbanan Arvika–Oslo samt Nobelbanan Kristinehamn–Örebro. På kartan ses Nobelbanan och två olika sträckningar av Gränsbanan mellan Arvika och Oslo.

I början av december gick de två storbolagen Skanska och franska Alstom, en av världens största tillverkare av tåg och signalsystem ut och föreslog att de dryga tio milen ny järnväg från Arvika till Ski söder om Oslo byggs på betongpelare, så kallade landbroar. Många höghastighetsjärnvägar har byggts med den tekniken runt om i världen, men ännu inte Norden.

33 miljarder

33 miljarder kronor beräknar Skanska och Alstom att Gränsbanan kommer kosta och bygget anses ta fem-sex år att genomföra, skriver DN.

– Det är jättespännande att näringslivet nu visar intresse för en utbyggnad av järnvägen mellan Stockholm och Oslo. Det visar hur starkt och vilken stor utvecklingspotential som det här stråket har, säger Jonas Karlsson vd för Oslo–Sthlm 2.55.

Jonas Karlsson är vd för bolaget Oslo-Sthlm 2.55. Han ser beskedet från EU att hela sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i transportkorridoren Scan-Med som mycket viktig för att kunna få finansiering till en utbyggnad av infrastrukturen mellan de två huvudstäderna. Foto: Dan Lindberg

Vad är din kommentar till förslaget att bygga Gränsbanan på landbroar?

– Jag är inte teknikexpert och kan därför ingen om teknikvalet, men jag kan konstatera att det går snabbare att bygga på det sättet och kostnaden blir lägre jämfört med traditionell byggteknik (cirka drygt 40 miljarder kronor).

– Samtidigt blir fotavtrycket i naturen lägre och det innebär minskade risker att man stöter på problem bland annat i form av markproblem som kan leda till förseningar och ökade kostnader.

Skulle landbroar även kunna passa för Nobelbanan?

– Om det minskar kostnaden är det intressant att studera, men det är inte säkert att det är en lämplig teknik för det projektet, säger Jonas Karlsson.

Oslo–Sthlm 2.55 har nu tagit initiativ till att en första utredning om Nobelbanan ska genom, något som NWT berättade för några dagar sedan.

– Första steget är en lokaliseringsutredning, en översiktlig bedömning, men jätteviktig att göra. Senare får man gå vidare en manuell granskning och titta på olika alternativ till sträckningar.

Tar 18 månader

Enligt Jonas Karlsson är planen att inleda utredningen efter sommaren nästa år och man beräknar med att den tar cirka 18 månader att genomföra.

– Kostnaden beräknas till drygt 50 miljoner kronor och där söker vi halva kostnaden för det via EU-medel medan resten betalas av de regioner och kommuner som äger Oslo–Sthlm 2.55, bland andra Region Värmland.

Region Värmland beslutade att säga ja till sin del av den summan, cirka 5 miljoner, den 19 december.

– Totalt handlar det hela om 7 miljoner euro och då inkluderar det även det en utredning om hur Gränsbanan kan finansieras.

Kapar restiden rejält

Både Gränsbanan och Nobelbanan skulle leda till kraftiga förkortningar av restiden mellan Stockholm och Oslo.

– Den nya banan från Arvika och västerut skulle kapa restiden Karlstad–Oslo med ungefär 1,5 timme från 2.45 till 1.15.

– Samtidigt tar det idag nästan två timmar med tåg mellan Karlstad och Örebro. Med Nobelbanan skulle tiden minskas till ungefär 40 minuter, med snabbtåg kanske ytterligare lite till.

Om dessa två nya järnvägar förverkligas innebär detta oerhört mycket, anser Jonas Karlsson.

”Betyder enormt mycket”

– Det kommer att betyda enormt mycket både för att kapa restiden mellan de två huvudstäderna, men för Karlstads del ökar det samtidigt kopplingen mellan Karlstad och Örebro och vidare mot Mälardalen.

– Man räknar med en fyrdubbling av tågtrafiken på den sträckan och kan vi halvera restiden Stockholm-Oslo skulle det få samma effekt som när X2000 infördes mellan Stockholm och Göteborg på 1990-talet. Det finns en otrolig marknadspotential längs de här stråket, säger Jonas Karlsson.

Efter slutförhandlingar i EU kring de stomnätskorridorer som ska gälla i unionen blev det i dagarna klart att hela sträckan Stockholm-Oslo ska inkluderas i den så kallade transportkorridoren Scan-Med. Det betyder att sträckan kommer ingå som de högst prioriterade transportstråken i EU.

”Jätteviktigt besked”

– Det här är ett jätteviktigt besked och en tidig julklapp för alla oss som vill få till en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm. Det betyder att möjligheterna till EU-finansiering ökar avsevärt, teoretiskt 30 procent i Sverige och en lägre summa i Norge.

– Det kommer samtidigt finnas krav på att stråket ska hålla en högre standard.

Jonas Karlsson ser sammantaget positivt på utvecklingen när det gäller utbyggnaden av järnvägen mellan Stockholm och Oslo.

– Jag tycker att projektet har tagit steg hela tiden och nu börjar allt fler förstå vilken potential det här stråket har.

– Samtidigt tror jag att det är helt nödvändigt att ett sånt här gränsöverskridande projekt måste ha en separat budget för att kunna genomföras. Det hade både storprojekten Öresundsbron och Svinesundsbron, säger han.