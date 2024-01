Revisorerna i Karlstad kommun bör granska upphandlingen av säsongens snöröjning och halkbekämpning. När intentionerna, i det som alla avser med snöröjning och halkbekämpning, inte uppfylls av entreprenörerna, vars anbud godkänts, bör betalning av deras fakturor vägras tills arbetet har utförts på rätt sätt.

Hela yrkes- och samhällslivet har påverkats av för dåligt plogade gator och GC-vägar under jul-, nyårs- och trettonhelgen. Ansvarig tjänsteman berättar om vad som hänt vädermässigt och lägger orsaken där istället för att påtala den urusla plogningen. Resultatet blev som väntat när plogarna hölls 7 centimeter över den snö som föll på gatorna under ett dygn. Ingenstans skrapades dikt an mot asfalten. Usel plogning innebär också ett ökat antal timmars arbete, eftersom det krävs fler plogningar, som entreprenörerna kan fakturera Karlstad kommun.

Nu får yrkesfolk och allmänhet dras med hala, spåriga och ”knöckliga” gator och GC-vägar i veckor, kanske månader. Var finns yrkesstoltheten hos vägentreprenörerna i kommunen?

IS-olerad Karlstadsbo