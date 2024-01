Kulturens riddare i Sverige brukar ofta slå sig för bröstet och säga att konsten måste vara fri. Fri att göra och säga vad den vill. Den ska inte censureras och särskilt inte av SVT som ska vara en opartisk och objektiv kanal, bekostad av oss alla med skattepengar. Denna kanal sänder nyårsfirandet varje år från Skansen, för övrigt mycket trevligt. Men när själva höjdpunkten kommer, då dikten ”Nyårsklockan” ska läsas av någon välrenommerad kulturpersonlighet, ja då är plötsligt inte konsten fri längre.

Den konst som visar sig genom den i övrigt utmärkta dikten av den engelske poeten Alfred Tennyson (översatt till svenska av Edvard Fredin) och som börjar ”Ring, klocka, ring...”. Men hur slutar den, egentligen? Jo, med bland annat ”Ring ut, ring ut de tusen krigens år, ring in den tusenåra fredens rike” (en klar syftning på tusenårsriket som ska inträffa vid Jesu återkomst), sedan kommer lite senare strofen ”Ring mörkrets skuggor bort ur alla land; ring honom in, den bidade Messias!” (i engelskans original: ”Ring in the Christ that is to be”), en tydlig syftning på Jesu återkomst och tusenårsriket. Men se, då är kulturens egen censur framme, då det inte passar de olika kulturpersonligheterna och SVT att blanda in något som har med den kristna tron att göra.

Att man därmed gör våld på ett verk av tidigare kollegor (diktaren och översättaren), något som oftast är en styggelse i deras sammanhang, det bryr man sig inte om. Kultur ska det vara men om den har en kristen anspelning ska den bort, förutom de många gånger då man mer än gärna driver med den kristna (dock nästan aldrig med den muslimska) tron i olika kulturella sammanhang. Det finns många förfinade sätt att försöka få bort den kristna tron ur samhället. Att förlöjliga är ett sätt som ofta förekommer i filmer och romaner (vem har nånsin sett en sympatisk präst), att tysta ner är ett sätt som framförallt våra vänsterpolitiker ägnat sig åt och att ignorera, ta bort och låtsas som att den inte finns är ett annat ofta använt sätt av bland annat nyhetskanalerna. Det är detta sista sätt som år ut och år in praktiseras av SVT och kulturpersonerna vid nyårsfirandet från Skansen. Detta i ett läge då både gamla och unga behöver få ett budskap om livets mening, frid, hopp och framtidstro, något som till stor verkar ha försvunnit från det svenska samhället att döma av alla människor som mår dåligt och behöver psykiatrisk vård. Men kulturen och politikerna verkar inte förstå den kopplingen. Hoppas de vaknar upp innan det är för sent och ”folkhemmet” är fullständigt raserat.

Roland