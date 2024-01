LISTA: Oväntade brotten när du kör bil på vintern: ”Då ryker kortet”

För mycket snö och is på taket: Om snön eller isen på taket utgör en fara för andra trafikanter eller dig själv. Stora isklumpar kan ramla av och skada andra eller skymma sikten. Dagsböter från någon tusenlapp till tiotusentals kronor beroende på vad du tjänar. Vid grov vårdslöshet kan körkort dras in.

För mycket snö och is på lyktor: Lyktorna på bilen ska vara fri från snö och is, och på moderna bilar med led-belysning tinar inte snön upp som de gör från värmen av andra typer av lampor. Kräver rengöring ofta för att hålla fria från snö och is. Dagsböter för vårdslöshet i trafik baserat på inkomst.

Snö eller is skymmer registreringsskyltarna: Registreringsskylten ska vara synlig under färden och snö eller is får inte täcka siffror eller bokstäver. I snöväder kan skylten behöva kollas aktivt med bara några timmars mellanrum. Böter på 1 500 kronor.

Köra för tätt intill framförvarande fordon: För att köra säkert på halkiga vägar gäller det att hålla avstånd till andra fordon, där det helst ska vara tre sekunder mellan fordonen. Kör du en sekund bakom kan det bli böter på 2 000 kronor, ligger du mindre än en halv sekund bakom blir straffet också 2 000 kronor men också ett indraget körkort.

Dimljus tillsammans med halvljus: Dimljuset kan vara bra att använda i kraftig nederbörd, men aldrig tillsammans med halvljuset. Bötesbeloppet ligger på 500 kronor.

Tomgångskörning: I kall temperatur kan det locka att låta bilens motor stå på för att värma upp, vilket på många ställen är olagligt med fossilt bränsle. Lokala regler gäller och du kan få böter på några hundra kronor beroende på var du befinner dig.

Skador på däck och ej tillåtet mönsterdjup: Mönsterdjupet måste vara minst tre millimeter på vinterdäck, däcken ska vara i bra skick och utan skador. På dubbdäck får det skilja som mest 25 procent i antal dubb mellan däcket med flest dubbar i jämförelse med däcket med minst dubbar. Skada på däcket ger böter 3 000 kronor, för litet mönsterdjup handlar det om 1 200 kronor. Skillnad i dubb mellan däcken ger 1 000 kronor i böter.