Jag skottar snö i motvind på årets första dag. Det är en bister symbolisk bild av var jag tycks ha befunnit mig de senaste åren. I ett ansträngande sisyfos-arbete med att försöka hålla det värsta i världen ifrån mig. I mitt huvud klingar fortfarande lord Tennyssons ord som von Brömssen läste vid tolvslaget.

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första, skälvande minut. Jag tänker: ring, klocka, ring in en ny och underbar horisont, ett friskt bättre att sätta av mot och förse mig med karta och kompass så lovar jag att gå med brinnande iver tills fötterna blöder. Och ring omedelbart ut ytterligare en alarmchockrubrik kring världshändelser avsedd att skrämma skiten ur mig. Ring mig en löftesrik riktning till något och inte från något. Ring mig en gnistrande framtidstro i detta skälvande nya år, inte ett svartmålat nutidsförakt.

Ring lögnens makt från världens gränser ut, och ring in sanningens till oss som famla. Sätt in timern, stora ur, på försiktighet med sanningen. Som vore den det sista ägget till en sista vitrygg. Låt oss värna den och vårda den, minut för minut, även om den inte alltid motsvarar vad vi önskat. Inbillningen får inte bli en ny folklig rörelse. Så ring jättemycket ut konspirationsteorier, trollinformation och direkta lögner från de politiska smedjorna. Har vi inte sanningen har vi ingen historia och då kan vi tro på vem som helst och vad som helst, när som helst.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten, och ring hugsvalelse till sargad barm. Ring, stora bjällra, ring in en trösträtt till alla som sörjer det som tiden inte kan läka. Ring en lisa av samma mått som de tuggor som tagits ur demokratin, freden och naturen. Ring klocka, ring. Ring in skratten igen med ett solitt löfte om att det aldrig kommer att hända igen.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor, förtalets lömskhet, avundens försåt. Ring fram en sansad generation, som i denna sena timme hellre än egendom och makt för över tankeklarhet och förmågan att älska till nästkommande släkten. Som i arv lämnar hantverksskickligheten att förmå laga det som gått sönder istället för uppgivenhet och handlingsförlamning.

Ring in det rätta på triumfens stråt, och ring till seger mänsklighetens fanor.Ring frivilligheten in i mig och andra, att axla livets stora förändringar. Ring till hjältemod att ta mesta möjliga ansvar, överallt, hela tiden. Ring ut teorier och återgivelser av allt som är åt helvete med världen. Visa istället med visarna hur vi hanterar det. Ring in en handlingskraftig medborgare i mig och andra som törs begära allt av sig själv och alla andra. Ring till triumfer, träd för träd, humla för humla, sanning för sanning. Befria oss från utsikterna att bli ännu en bitter motborgare som kastat hoppet och självförtroendet på återvinningsstationen.

Ring ut, ring ut de tusen krigens år,ring in den tusenåra fredens rike! Ring tusen och en gång ut allt hat och all hetsning som har med krig att göra. Ring in freden, klocka. Ring in den nu. Ställ alarmet på högsta volym om det behövs. Det är inte en sekund för tidigt. Fred med jorden och varandra, är det enda vi kan leva med när allt kommer omkring. Bokstavligt.