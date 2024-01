16:e raka segern – Färjestad bjöd på ny överkörning

Färjestad inkasserade 16:e raka vinsten genom 12–1 hemma mot Timrå.

Färjestad BK vann NDHL damettan västra på 40 poäng efter 14 segrar på 14 omgångar, och med en målskillnad på 162–5.

I går började nästa steg i FBK-jakten på SDHL-drömmen eftersom det var premiär för fortsättningsserien allsvenskan norra, och Karlstadslaget öppnade med en 10–0-triumf mot Timrå IK hemma i Löfbergs arena.

I dag klockan 15.30 var det returmöte med Timrå på värmländsk mark och 05.04 in i första perioden kom 1–0 till Färjestad genom Ali Borrow som klev in framför kassen och tryckte in pucken bakom bortakeepern Caitlyn Bammer. Efter en period var det 5–0 till FBK och skottstatistiken 26–2.

Powerplaybaljor

Det var så att säga spel mot ett mål och 06.37 in i andra satte FBK-stjärnan Emma Murén 6–0. Högt Timråjubel hördes när Casey Traill pricksköt in 1–6 i powerplay bakom en skymd Linda Glädt i Färjestadskassen.

6–1, och skotten 39–6 var FBK-övertaget inför den tredje. Tidigt i tredje bombade Julia Blitz in 7–1 i spel fem mot fyra, och efter en målkavalkad av hemmagänget blev det vinst 12–1.

– Vi sa till varandra nu efteråt att vi gjorde en bra första period och en bra tredje period. Vi föll ner lite i andra perioden. Men vi tar med oss första och tredje, säger Färjestads center och tvåmålsskytt Emma Murén.

