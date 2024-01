Så mycket kostade tillfälliga gallerian kommunen: ”Blev dyrt att bygga butiken”

Efter två månader lämnar kommunen popup-gallerian som drivs vidare som kooperativ.

Nu kan NWT berätta vilka kostnader kommunen lagt på Rundgång, och de intäkter det gav.

– Det är ju inte marknadsmässiga villkor, säger chefen på kommunens miljöstrategiska avdelning.

Den tillfälliga återbruksgallerian Rundgång höll som planerat öppet i två månader – oktober till december – och har drivits av Karlstads kommun, Karlstads energi och Mitt i city.

Kommunen har lagt 350 000 kronor på projektet, och Karlstads energi 200 000 kronor. Totalt 550 000 kronor.

– Summan från kommunens budget kommer från ett klimatkonto som bland annat ska bidra till minskningen av koldioxidutsläpp. Miljöförvaltningen har sökt pengarna från kommunen, och fått dem, säger Mia Marklund, avdelningschef på miljöstrategiska avdelningen i Karlstads kommun.

Av kommunens pengar kom 55 000 kronor tillbaka till i form av hyresintäkter, som försäljarna betalat för hyllplatser i butiken.

En hylla har kostat 200 kronor per vecka, 400 kronor per vecka för en hylla och kub – och 2 500 kronor per månad för en ”shop in shop”.

– Det är ju inte marknadsmässiga villkor, men det har varit ett försök att stimulera hållbar konsumtion. I en förlängning kommer de betala mer, säger Mia Marklund.

Försäljningen av varor, på nära 600 000 kronor, har gått till aktörerna själva.

Mia Marklund, avdelningschef för miljöstrategiska avdelningen i Karlstads kommun. Foto: Foto: Privat

Kommunen har lagt 170 000 kronor på personalkostnader, inräknat i budgeten.

– Alla anställda i butiken är anställda genom miljöförvaltningen, på timme. Det har varit lite speciellt, säger Mia Marklund.

Dessutom har 75 000 kronor lagts på bland annat kommunikationsmaterial och workshops.

Uppföljningen för projektet är ännu inte helt färdig, poängterar Mia Marklund:

– Det kan gå lite över budgeten, det blev dyrt att bygga butiken. Vi försökte få tag på exempelvis begagnade plywoodskivor, men det gick inte.

Hyran för de två månadernas butiksyta i Mitt i city, på runt 80 000 kronor, betalades av Karlstads energi.

”Fråga om solidaritet”

Satsningen gjordes för att främja återbruk och ge begagnade varor nytt liv.

Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande, sa så här under invigningen:

– Det är en fråga om solidaritet mellan generationsgränser. Jag tycker det är så viktigt att vi visar våra barn och barnbarn att vi kommer att fixa det här. Vi har löst kriser förr, vi kommer att fixa det här med och Rundgång är ett smart sätt att göra det på, sa Lina Larsson under invigningen.

När kommunen nu lämnar projektet drivs Rundgång vidare som ett kooperativ.