Värmländsk författare bakom fjolårets mest sålda bok inom spänning

När nätbokhandeln Adlibris summerar fjolårets mest sålda böcker hamnar humorgruppen I just want to be cool och Oliver Ingrosso i topp.

Men i spänningsgenren är det Anders Nilsson från Kil som toppar listan före bland andra Lars Kepler och Camilla Läckberg.

Fjolårets mest sålda bok på Adlibris finns i kategorin barnböcker och det är humorgruppen I just want to be cool som toppar listan med ”Förrädaren”. På andra plats finns Oliver Ingrossos matbok och bland romanerna är det ”Atlas: historien om Pa Salt” av brittiska Lucinda Riley och Harry Whittaker och Augustvinnaren ”Jävla karlar” av Andrev Walden i topp.

I spänningskategorin är det en värmländsk författare som sålt bäst. Anders Nilsson är både författare och filmregissör och ligger bakom filmserien om polisen Johan Falk.

När Anders Nilsson under fjolåret valde att försätta historien om den enstavige polisen i bokform visade det sig finnas ett stort läsintresse. ”Johan Falk: Slutet var bara början” är tänkt som en första del i en trilogi.

Adlibris är landets största internetbokhandel.