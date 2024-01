Kylan lyfter elpriset – högsta på ett år: ”Nu räknas varje megawatt”

Priset på över två kronor per kWh under fredagen kan sättas i relation till månadssnittet på 20-30 öre så sent som i oktober, sedan steg det till 60-80 öre i november-december. I december 2022, när elstödsdebatten rasade som mest, kostade elen i genomsnitt över hela månaden mellan skyhöga 2 och 2,70 kronor per kWh.

Ovanpå börspriset tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och nätavgift på över en krona/kWh.

För de hushåll med vanliga rörliga elprisavtal är det månadssnittet som är det mest intressanta.