Futsalcupen som blivit en institution – dags för 37:e upplagan: ”Större tryck än nånsin”

Hertzögas inomhuscup i futsal har blivit en institution.

Och en kickoff för den kommande fotbollssäsongen.

På lördag avgörs den 37:e (!) upplagan i Sundsta sporthall.

– Tror aldrig jag upplevt ett sånt anmälningstryck som det varit den här gången, säger cupgeneralen Mathias Jonsson.

Jonsson berättar att man haft sex lag på kölistan.

Ett av dem var regerande mästarna Norra Ny, som alltså inte kommer till start.

– Norra Ny anmälde sig tyvärr lite för sent, det var redan fullt, säger Jonsson.

Som vanligt delas cupen i fyra grupper om fyra lag.

Första matchen spelas klockan åtta på lördagsmorgonen och finalen beräknas vara igång vid 17.45.

– Den här gången har vi en härlig spridning. Utöver de värmländska lagen kommer det även gäng från Örebro och Strängnäs.

Vilka lag håller cupgeneralen som favoriter?

– Jag skulle säga FBK Karlstad A och Forshaga IF. Med IFK Munkfors som outsider.

Så här föll lottningen av grupperna ut:

Grupp A: Forshaga IF, IFK Skoghall, FBK Karlstad U, Norrstrands IF.

Grupp B: Grums IK, Vox IF (Örebro), Årjängs IF, Fogdö IF (Strängnäs).

Grupp C: FBK Karlstad A, Kronoparken A, Sommarro IF, IFK Munkfors

Grupp D: Hertzöga BK, Skyllbergs IK (Askersund), Kronoparken U, Bosna 92 (Örebro).