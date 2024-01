Till minne: Henrik Kitsnik

Henrik Kitsnik avled 27 november i Karlstad.

Han föddes i Tallinn 17 januari 1929, yngst av tre bröder, och växte upp i Estland. Som ung fick Henrik uppleva Andra världskriget i ett land först ockuperat av Sovjetunionen och senare Nazi-Tyskland. När Röda armén återvände 1944 flydde Henrik och hans familj med båt över Östersjön till Sverige, liksom 20 000 andra ester.

I Sverige fick Henrik först skaffa sig gymnasieexamen och utbildade sig sedan till ingenjör. Han kom att arbeta med motorer på Svenska Flygmotor, SAS och SAAB. Pumpar blev hans specialområde. Henrik var kreativ och uppfinningsrik. Som egen företagare hade han flera patent över hela världen på sina pumpar. Inget han gjorde mycket väsen om.

1952 gifte sig Henrik med Anna-Stina. De levde i Segmon fram till hennes död 2018. Sedan flyttade Henrik till Karlstad.

Henrik var en lågmäld, vänlig herre och en hedersman enligt många. Han var nyfiken på det mesta med ett stort intresse för konst och musik. Han reste ofta till London för att gå på konstutställningar och konserter. Han höll också sina rötter och släkten kär och återvände efter självständigheten 1991 ofta till Estland.

I hög ålder studerade Henrik astronomi vid Karlstad universitet. I hans bokhylla stod rader med fackböcker om bland annat svarta hål och mörk materia, många skrivna av nobelpristagare, med innehåll på en nivå som få av oss andra svårligen kan ta till oss. Ända in i det sista kommunicerade Henrik via e-post och skötte sin vardagsekonomi på internet.

Henrik blev 94 år. Med sviktande hälsa behövde han alltmer hjälp i hemmet. Här vill vi rikta ett särskilt tack till hemtjänsten i Karlstad. De allra sista veckorna bodde han på Våxnäs trygghetsboende. Alldeles för kort tid, men livet ville inte annorlunda. Också all personal på Våxnäs ska ha ett stort tack för all hjälp under Henriks sista dagar. Den var ovärderlig! Vi kan konstatera, att blir man gammal så måste Karlstad vara en av de bättre platserna att leva på.

Marit Ewerlöf och Mart Marend