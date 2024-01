Efter fyra säsonger och 38 mål i Karlstad Fotboll har målkungen och veteranen David Johannesson gjort sitt i blåsvart.

Nu sluter han cirkeln.

37-åringen vänder hemåt till moderklubben IF Viken i Åmål.

– Men jag hade gärna gjort en säsong med Johan Bertilsson, säger han skrattande.

Det var just i IF Viken den profilstarke dalslänningen en gång började spela fotboll.

Efter en succésäsong i grannklubben och rivalen IFK Åmål 2012 - 28 mål och sju assist - grundlade han sitt rykte som som snabb, stark oöm målskytt.

Och den säsongen tog honom ut i Fotbollssverige.

Johannesson har under åren spelat Superettanmatcher för Ljungskile, Varbergs Bois, Gais och Öster.

Efter tre säsonger i den anrika Växjöklubben skrev han på för nybildade Karlstad Fotboll.

Räkna aldrig bort Johannesson

När säsongen 2022 summerades skulle det egentligen varit över. Tanken var att David enkom skulle ägna sig åt heltidsjobbet som marknadschef i Karlstad Fotboll. Men Johannesson kan aldrig räknas bort. Han dök upp i blåsvart tröja och gjorde 21 matcher och fem mål under 2023.

Men nu vänder han hemåt.

Under onsdagen blev det klart att han ska representera moderklubben IF Viken under 2024, ett Viken som kommande säsong är tillbaka i division 3.

– Viken är min moderklubb. Det är nära till släkt och vänner och min kompis Thomas Sääv är tränare i laget. Dessutom hamnade Viken i en för min del geografiskt passande serie med Grums, Forshaga, Karlstad FU med flera. Inga långa resor.

Så summerar Johannesson valet.

Fortsätter som marknadschef

Valet av klubb kommer dock inte att påverka den vardagliga gärningen.

– Jag fortsätter som marknadschef i Karlstad Fotboll, bekräftar David.

Men det är under alla omständigheter slutspelat i blåsvart.

– Jag hade gärna gjort en säsong med Johan Bertilsson. Men den får vi ta längre fram, säger Johannesson och skrattar.