Kommunens fortsatta kamp mot ishalkan: ”Tagit in en till lika stor maskin”

Kylan har slagit till mot Värmland och på gatorna orsakar isen halka för både fordon och fotgängare.

Karlstads kommuns snöröjare står inför en tuff uppgift i halkbekämpningen.

– Vi öser på med flera ton grus men det tar tid att nå hela staden, säger gatuchefen Christian Månson.

Väderomslaget från töväder till iskyla har ställt till det för flera värmländska kommuner. När slasket frös på bildades stora områden med is på vägar och trottoarer, något som gett ishalka för fotgängare.

Karlstads kommun har slitit hårt med halkbekämpningen och snöröjningen.

– Läget vi ska bekämpa är svårt och vi har använt alla enheter vi har och har även försökt ta in extra entreprenörer. Men det blir lite av ett dödläge när den här kylan kommer, säger kommunens gatuchef Christian Månson.

Just nu jobbar kommunens snöröjare med att jämna ut isen som har bildats, för att sedan kunna salta eller lägga grus. När temperaturen går neråt har saltet sämre effekt.

– Det blir en balansgång hur mycket det verkligen hjälper. Det töar lite under dagen innan det fryser på igen när det blir kallare, säger han.

Så prioriteras vägarna

För att få ordning på halkan hyvlas isen på vägar runt om i kommunen. Först prioriteras huvudleder och bussträckor, tillsammans med välanvända gång- och cykelvägar.

– Ishyvlingen tar tid och kräver en stor maskin, ändå får den inte bort all is. Vi har tagit in en till lika stor maskin för att det ska gå snabbare men det är tvärbrist på den typen av maskin i hela landet.

Problemet med den stora maskinen är att den inte kan köras på mindre gång- och cykelvägar eller trottoarer.

– Där kommer isen ligga kvar och vi får lägga grus i stället. Vi öser på med flera ton grus men det tar tid att nå hela staden och ofta behövs det flera omgångar. Gruset försvinner när vägen nyttjas, säger Christian Månson.

Christian Månson är gatuchef på Karlstads kommun. Han håller med om att det är halkigt på flera platser i staden, och säger att kommunen arbetar med alla enheter de har. Foto: Eva Häggdahl

”Fastighetsägarens ansvar”

Skulle det vara någon stadsdel eller gata som är sämre snöröjd ser kommunen helst att det felanmäls via webbformuläret på hemsidan.

– Får vi en notis om att det behövs en insats går det snabbare innan våra enheter tar sig ut.

Det många privatpersoner ibland glömmer är att allt ansvar inte ligger på kommunen.

– Rör det sig om en trottoar i anslutning till en fastighet är det ofta fastighetsägarens ansvar att både snöröja och grusa. För den som behöver grus går det att hämta på flera platser runt om i kommunen, säger Månson som räknar med att isen kommer ligga kvar ett tag.

– Med de förutsättningar som råder talar mycket för det, speciellt på mindre gångvägar. Det är väldigt halt på många ställen och det är svårt för alla parter.