Många vill åka skidor nu när snön ligger djup och det märks hos sporthandlarna.

– Totalt ökade vår försäljning med 40 procent i december och en stor andel är skidutrustning, säger Anna Swärd på Team Sportia i Karlstad.

Samtidigt har Fritidsbanken fördubblat sina utlån i Värmland.

Försäljningen av skidor och skidrelaterade produkter går mycket bra den här säsongen med tanke på den rejäla vintern. Det är något som märks tydligt hos sporthandlarna, bland annat hos Team Sportia.

– Ja, det är väldigt många kunder, ja hela familjer, som kommer hit och köper skidor. Vi körde i gång med en längddag i butiken i mitten av november och sedan dess har försäljningen varit väldigt bra.

– Det betyder förstås mycket med all snö och kyla och även att banorna i Tuggelite är öppna. Det gör att många vill ut och röra på sig och det är ju extra roligt för barnen att vi har en ordentlig vinter, säger Anna Swärd, butiksägare vid Team Sportia på Bergvik i Karlstad.

”Långt över förväntan”

Hon är mycket nöjd med utvecklingen.

– Det här är långt över förväntan och en stor skillnad jämfört med förra året. Totalt ökade försäljningen i vår butik med 40 procent i december och en stor andel av det är skidutrustning.

Kängor med dubbar är en annan storsäljare den här vintern. Foto: Helena Karlsson

Anna Swärd visar runt bland skidorna i butiken.

– Vi har valt att specialisera oss på längdskidor och säljer därför inte slalomskidor. Nu märks det att vi har sålt många skidor. Det är de som är anpassade för vikter på runt 65 kilo och 80-90 kilo som går först och det är vallningsfria skidor som flest kunder köper.

”Billig livförsäkring”

Och när folk köper skidor och stavar är det förstås annat som följer med.

– Ja, vi säljer även mycket handskar, underställ och glidvallor. I övrigt går försäljningen av långfärdsskridskor bra och dessutom går det även åt väldigt många dubbdäck till cyklar. En annan storsäljare är kängor med dubbar. Det är en billig livförsäkring nu när det är halt, säger Anna Swärd.

Utlåningen av begagnad sportutrustning hos Fritidsbanken i Värmland har fördubblats mellan 2022 och 2023. Foto: Diana Dragic

Också hos Fritidsbanken är trycket stort. Utlåningen av sportutrustning har ökat mycket kraftigt.

– Om vi ser till hela landet gick vi från 900 000 utlån under 2022 till 1,4 miljoner under 2023. I Värmland där vi totalt har 17 Fritidsbanker handlar det om en ökning från 44 688 till 99 006 utlån under samma period.

– Störst ökningar hade Karlstad som gick från 15 000 till 41 000 utlån, Hammarö ökade från 4 000 till 14 000, Deje från 3 800 till 8 400, Säffle växte från 2 600 till 5 900 och i Arvika utökades lånen från 2 700 till 5 500, säger Henric Byström, kommunikationschef på Fritidsbanken.

Två förklaringar

Han ser två stora förklaringar till den kraftiga ökningen.

– Fler och fler upptäcker vår verksamhet, vårt breda utbud och berättar i sin tur för andra. Det sprider sig med en snöbollseffekt och det är enkelt att låna till exempel skidor och skridskor och vi ser hela tiden till att grejerna är i bra skick.

– Samtidigt påverkar nog det tuffa ekonomiska läget och det gör att fler väljer att låna utrustning än att köpa nytt.

Ett rekordår

Den stora uppgången gör att Fritidsbanken aldrig någonsin har lånat ut mer sportgrejer än tidigare än man gör nu.

– Så är det. Fritidsbanken startades i Deje 2013 och nu finns vi på 130 platser i landet och drivs av kommunerna förutom i Deje där en förening driver verksamheten med stöd av kommunen. 2024 blir ett tufft år för kommunerna och vi räknar därför inte med att växa i någon större omfattning i år.

– Däremot är det redan klart att Karlstads kommun under 2024 ska öppna ytterligare en Fritidsbank. Det blir i gamla bibliotekslokalen i Våxnäs centrum, säger Henric Byström.