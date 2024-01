Rusning till pump efter lägre dieselpriser: ”Äntligen – varit för högt för länge”

Under måndagen, den 1 januari, sänktes dieselpriset med över fyra kronor per liter medan bensin sänktes med en krona per liter.

Anna-Karin Nykvist, som är stationschef vid Preem Tormestad i Karlstad, märker av prissänkningen. Och det rejält.

– Det är fler som tankar. Det är många som kommer in och påpekar att det är billigare också, säger hon.

Prissänkningarna, framför allt på diesel, beror på att den så kallade reduktionsplikten sänkts. Reduktionsplikten innebär att bensinbolagen måste blanda i en viss mängd biobränsle i bensin och diesel för att nå en minskning av transportutsläppen.

Priset på diesel sänks med 4,27 kronor per liter och 95-oktanig bensin med 1,15 kronor, enligt Circle K:s rekommenderade riktpriser för privatkunder. OKQ8:s priser ligger i samma linje: dieseln går ner med 4,39 kronor och bensinen med runt en krona. Det innebär ett dieselpris på runt 18 kronor per liter.

Senast priset var på den nivån var i september 2021.

Salman Naqvi kan nu tanka mer för samma peng som tidigare. Foto: Helena Karlsson

– För min ekonomi är det jättebra att det blir billigare, säger Salman Naqvi som bor i Karlstad och passar på att tanka sin bensinbil hos OKQ8 Våxnäs.

Samtidigt anser han att inblandningen av biobränsle är viktig för att minska den negativa miljöpåverkan, så hans inställning är dubbelsidig, eftersom biobränslet nu minskar i och med den sänkta reduktionsplikten.

Kommer du att åka mer bil nu?

– Nej inte jag, men jag tror att folk generellt kommer göra det, säger Salman Naqvi.

Vid Preemmacken i Tormestad rör sig bilarna till pumparna i en strid ström.

Anna-Karin Nykvist är stationschef vid macken och vittnar om ett ökat tankande hos bilister i allmänhet – och dieselkunder i synnerhet – efter prissänkningen.

– Idag när folk är tillbaka på jobben igen, har vi speciellt märkt att det är fler som tankar. Det har varit många som kommer in och påpekar att det är billigare också, säger hon på tisdagseftermiddagen.

Hur påverkar regeringens sänkning av reduktionsplikten er verksamhet?

– Det är klart att för oss så blir det en stor skillnad om priset sänks med några kronor. Vår verksamhet går ju trots allt ut på att vi säljer drivmedel, säger Anna-Karin Nykvist.

Fjällturisten Karin Malmgren har en lång bilresa hem och uppskattar därför extra mycket de lägre drivmedelspriserna. Foto: Helena Karlsson

Någon som också märkt av sänkningen är Karin Malmgren, som stannar på Preem i Karlstad på vägen hem efter en nyårshelg i Trysil. Hon har en lång resa hem till Helsingborg och säger därför att lägre priser kommer extra lägligt:

– Äntligen säger jag bara! Priserna har varit alldeles för höga för länge.

Kritikerna lyfter fram att lägre inblandning av biobränsle leder till högre utsläpp av koldioxid, vad tänker du kring det?

– Det är klart att det finns den delen av det också. Men jag tycker fortfarande att den här sänkningen är bra. I stället borde man satsa ännu mer på elbilar och få det billigare, så att fler har råd att åka det.

Sänkningen av reduktionsplikten väntas leda till att utsläppen från inrikes transporter och arbetsmaskiner ökar med cirka fyra miljoner ton koldioxid 2024 jämfört med 2023, enligt regeringen.

Bensin- och dieselpriserna har fallit med runt en, respektive drygt fyra kronor. Detta efter att reduktionsplikten sänkts. Foto: Helena Karlsson