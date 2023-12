VM-medaljer är ju inget som direkt kommer som hagelskurar över norra Värmland, men i vinterns VM i skidskytte i Oberhof erövrade Östmarkstjejen Linn Persson VM-brons på sprinten och silvermedalj i distansloppet. Till detta kom ett stafettbrons. Grattis!

Apropå skidskytte, som har blivit en av de stora sporterna i Värmland, hade Sysslebäck under hösten besök av det internationella skidskytteförbundets president Olle Dahlin, som höll ett föredrag om sitt uppdrag och något om sitt yrkesliv. Likenässonen Olle Dahlin, som också är medlem i Sveriges olympiska kommitté, hade många händer att skaka när han besökte den gamla hembygden.

Näckåns Energi har förlängt sitt 100-årsfirande med fem år, och efter att ha framställt en jubileumsfilm om bolaget såg man till att få den intressanta historiken ytterligare dokumenterad i en bok som gavs ut under det gångna året. Där kan man följa bolaget alltifrån bröderna Svanbergs första försök med kraftverk i Näckån fram till dagens minikraftverk och solcellspark.

Att bolaget har fler planer på sin vision om Green Power Valley fick press och publik veta på de två (!) invigningarna av solcellsparken under sommaren 2023.

De 2 000 solpanelerna ska ge 1,1 MWh eller el till 250 hushåll. Men planen är att öka produktionen till 5 MWh när det finns kapacitet i regionalnätet.

På självaste långfredagen invigdes den restaurerade Smejja i Torsby och öppnades för visning. Den sista resten från bruksperioden var märkbart förfallen och vandaliserad, när PA Sjögren för tio år sedan ryckte in och mobiliserade alla goda krafter för upprustning. Han själv och hustru Nina deltog själva i hög grad med arbetet trots att de geografiskt hör hemma i Saltsjöbaden. Per-Arne är själv gammal Torsbybo med genuint intresse för bygdens gamla kultur, och dit hör definitivt Smejja. Till invigningen kom 250 personer.

Det nyinvigda reningsverket i Ransby som byggdes för 300 miljoner kronor invigdes ett par veckor före slutet av 2022. Nu skulle den dåliga lukten försvinna, men den läckte då och då fram in på 2023. Kompletterande arbete utfördes under året, och förhoppningsvis ska skitlukten hejdas just där. Och – än en gång – hur kom någon på idén att bygga denna anläggning inne i byn, att frakta dit lortvattnet ett par kilometer från avlägsna stadsliknande bebyggelsen på Branäsberget?

Och hur kommer det enkla folket att kunna hävda sig mot jätten Fortum, som vill banta sitt innehav av dammar och redan har påbörjat rivning av dessa?

Råinjärv och Kindsjön står på tur, och där har en intresseförening bildats för att stoppa rivningen. För stugägarna där innebär det en dramatisk förändring om vattennivån sänks med flera meter. Många är rädda för att flera sjöar hotas.

Visst känns det som ett klart övergrepp när Lantmäteriet helt oförklarligt har ändrat det gamla inarbetade namnet Tåsan till Tossan på ett av Klarälvens större tillflöden! Protester har sänts, så nu återstår att se om överheten böjer sig för underheten.

Årets kraftigaste protester har nog ändå gällt ambulansfrågan. Skiftbyten innebär att norra Värmland efter de nya EU-reglerna saknar ambulans cirka fem timmar om dygnet. En närstående till mig fick en stroke just när ambulansen hade lämnat Likenäs på väg söderut på skiftbyte. Den hade inte hunnit långt, så hjälpen hann fram i tid den gången, men ett par timmars fördröjning kunde ha varit förödande. Två möten med representanter från regionen har hållits i Sysslebäck, men några löften om förbättring har inte kunnat ges.

Vägfrågan är alltid aktuell och medial uppmärksamhet kan hjälpa. SVT gjorde ett lokalt inslag om den undermåliga väghållningen på väg 62 mellan Brattmon och Långflon. Snart därefter plogades och skrapades en farbar väg fram.

Efter en långvarig torka kom på sensommaren stora regnmängder. Klarälven blev större än vid vårfloden och vägen på västsidan blev delvis översvämmad.

Väg 62 råkade ut för ras på Gunnebyheden. Vägen stängdes av helt ett dygn och trafiken norrut till Sysslebäck hänvisades till att åka om Bograngen, och för att komma dit hänvisades man söderut till Vägsjöfors och sedan norrut. De åtta kilometrarna från Ransby till Sysslebäck blev tio mil. Snabbt ordnades emellertid avspärrning och trafikljus, och bilarna fick ena körbanan öppnad. Nu är det hög tid att väg 62 förstärks och att dessutom vägen på Klarälvens västsida breddas och asfalteras. Det är en beredskap som känns nödvändig.

När Bilprovningen hösten 2022 stängde sin anläggning i Sysslebäck fick bilägare åka många mil till bilprovning i Malung, Torsby eller Hagfors. I mars 2023 öppnade Besikta bilprovning i Sysslebäck.

Den 22 april firades Världsbokdagen en dag i förväg i Ambjörby med temat mat. Bland andra presenterade Sara Bodin Olsson sin bok Historisk värmländsk mat.

Under sommaren visade Vilsongården i Utterbyn en Tecknarkavalkad med 18 gästutställare, dessutom visning av gården.

The magic weekend i Höljes innebar en besvikelse för arrangerande Finnskoga motorklubb som ”bara” fick 24 000 besökare. Det var rekordåret 2018 med 51 600 besökare som spökade. Nöjd torde ändå Johan Kristoffersson vara med tredje raka segern i årets VM.

Den 22 juli anordnades en stor nostalgigala på den vackra folkparken i Sysslebäck. Scenen intogs av artister som den stora publiken hade ungdomsminnen av, som Ingvar Karlsson och Little Gerhard, som var med redan på 1950-talet. Vidare uppträdde Lill-Ingmars, Bengt Alsterlind, Rickard Svanströms band, The Moonshots och The Response.

Little Gerhard. Foto: Privat

Den 5 augusti, på hemvändardagen på Sysslebäcks marknad, utsågs Marie Axelsson till årets nordvärmlänning. För sexton år sedan startade hon sin chokladtillverkning i Sysslebäck och under åren har hon utökat med glasstillverkning och ett sommarkafé.

I augusti invigdes Petter i Boas plats vid Finnskogajätten i Höljes, detta för att hedra minnet av den filantropiske lanthandlaren Peter Larsson.

Den 4 november. Vid Syssleträffen delades årets skillnadspris ut till 13-årige William Grund i Stöllet för hans initiativ med fotbollsträning för barn. Ett grupp-pris gick till Klarälvsserien som är ett motionsprojekt med fokus främst på skidsport. Andra idrottsutmärkelser gick till Isac Reiersen, Ellen Mähler, Pontus Henriksson och Viktor Johansson. Från Ovansjö bygdeförening tilldelades OK Långberget ett bidrag på 10 000 kronor som hjälp till att ta fram en ny orienteringskarta över Långberget.

En tråkig julklapp levererade Moelven byggmodul AB som sade upp 15 anställda i Torsby. Som motvikt kom det positiva beskedet att Fryksdalens sparbank öppnar kontor i Torsby sommaren 2024.

God fortsättning på året! Vi ses i spalterna, fortsättningsvis var fjärde vecka.