Himlafenomen 2024 – här är datumen att ha koll på: ”Kan bli spektakulär”

2023 var ett bra år för den som ville rikta blicken mot himlen för att se himlafenomen.

2024 har inte riktigt lika många stora händelser, men stor chans för norrsken och flera meteorsvärmar finns att vänta, enligt amatörastronomen Mats Yderstig.

– Och i september kommer en komet in i solsystemet som skulle kunna bli spektakulär.

Det berättar den Lysviksbaserade Mats Yderstig som redan nu ger oss en guide till nästa års största händelser.

Kometen som under året tar sig in i solsystemet har fått namnet C/2023 A3 eller Tsuchinshan-ATLAS och syns bäst från Värmland under ett par veckor i september.

– Kometer är alltid nyckfulla. Det skulle kunna bli så att den inte går att se med blotta ögat, men blir den ljusstark finns det god chans till att den blir spektakulär, säger Mats Yderstig som också förklarar att det inte krävs så mycket för att få syn på den.

– Under några veckor i september finns chansen och det räcker ofta med en fältkikare för att se den bra.

”Akta dig för solen”

För den som inte vill vänta så länge för att ge sig ut på himlajakt kan ta sig ut redan i början av januari. Då syns morgonstjärnan och planeten närmast solen, Merkurius, speciellt bra.

– Den är extra nära i början av året och syns bäst timmarna innan solen går upp. Då syns den som en extra stor och lysande stjärna nära horisonten. Det är häftigt att se den innersta planeten, men har du en bättre kikare får du akta dig när solen går upp så inte den förstör, säger Yderstig.

Mats Yderstig är amatörastronom och arrangerar Värmland star party utanför Lysvik varje år. Foto: Privat

För den som vill hitta större meteorsvärmar under nästa år finns det också flera alternativ. Mats Yderstig brukar klä sig varmt, ta med sig en solstol och luta sig bakåt för att se meteorregnen bäst.

– I år tror jag att Geminiderna som kommer den 13 december kommer bli häftiga, där kan det bli upp till 120 meteorer per timme. Även Leoniderna i november och Perseiderna runt den 12 augusti är bra att hålla koll på. Då behöver du inte lika mycket kläder.

Fler norrsken

Under året har många värmlänningar noterat flera norrsken i skyarna. Det beror på att solens aktivitet har ökat under det senaste året, något som också kommer hålla i sig över 2024, enligt Mats Yderstig.

– Norrskenen blir vanligare under ett par år framöver när solen är extra aktiv. Det går inte att veta långt i förväg när det sker, men har du koll på solen kan du veta ungefär 48 timmar innan när det kommer, och det verkar ha blivit lite av en hajp de senaste åren, säger han.

För den som vill föreviga norrskenet på bild krävs det inte så mycket mer än en mobil.

– Ta stöd mot något stabilt, som bilen så kan du använda telefonen. Och se till att det är mörkt, åk gärna så långt från staden som möjligt.

”Ser dramatiskt ut”

Den 18 september går det att från Sverige skymta en partiell månförmörkelse, vilket betyder att månen delvis skyms och kan bli lite mer röd.

Desto mer dramatisk lär den totala solförmörkelse som når Mexiko och östra Usa den 8 april bli.

– Då blir det mörkt i några minuter och du känner av kylan, det ser dramatiskt ut. Jag tror inte jag ska åka dit nästa år, men någon gång vill jag uppleva total förmörkelse.

Om kometer blir ljusstarka syns de med blotta ögat. Arkivbild. Foto: Daniel Sundström

För 32:a gången arrangerar Mats Yderstig tillsammans med några andra astronomentusiaster Värmlands star party i Berga i Lysvik. Den 8-10 samlas intresserade för att umgås, lyssna på föreläsningar och observera.

– Då hoppas vi såklart att det blir klart väder så att så många som möjligt kan komma och kolla med oss.