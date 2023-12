Under de snart 14 år miljömålsberedningen funnits har den bara blivit sämre och sämre. Dess ursprungliga syfte var att ta fram råd för hur Sverige kan nå både de enskilda miljömålen och det övergripande generationsmålet.

För närvarande är miljömålsberedningens ansvar bland annat att utforma en strategi för hur Sverige skall leva upp till sina åtaganden gentemot EU kring biologisk mångfald och upptag av växthusgaser från markanvändning.

Beredningen består av en representant från varje parti och en ordförande. Med Lars Tysklind (L) som ordförande har Liberalerna två representanter. Tysklind har varit ledamot i två tidigare beredningar, och även ingått i den starkt kritiserade artskyddsutredningen. Här följde utredarna inte sina direktiv, utan presenterade helt andra förslag.

Utredningen skulle föreslå mer rättssäkra regler för artskydd, öka förutsägbarheten och tydliggöra när markägare skall få ersättning. Det blev tvärtom. Utredningen blev en partsinlaga präglad av miljöpartistiska och liberala tankegångar. Till exempel kokades direktivet att värna och stärka äganderätten ner till att få sina rättegångskostnader ersatta vid en process mot staten.

Tysklind gör likadant nu. Tidigare i år beställde han mer eller mindre på egen hand en myndighetsgemensam rapport från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket kring skydd av ”naturskog”.

Den aktuella rapporten släpptes en fredagskväll (15/12). Inte ens miljömålsberedningens ledamöter hade fått se den tidigare. Det går visserligen att resonera kring att det är rimligt att rapporter inte presenteras förrän de är färdiga, men ledamöterna förväntades ha läst allt till mötet på måndagsmorgonen.

Det är inte konstigt om Tysklind och myndigheterna inte vill att någon skall hinna läsa rapporten. Denna pekar bland annat på att arealen naturskog utanför skyddade områden uppgår till mellan 2,2 och 2,8 miljoner hektar, där 1,5 till 1,8 miljoner bedöms vara på produktiv skogsmark. En bedömning som skiljer sig från Riksskogstaxeringens siffror, troligast beroende på en utvidgning av begreppet naturskog i rapporten.

Problemet är att EU:s skogsstrategi kräver strikt skydd för naturskog, till exempel genom naturreservat eller biotopskydd. Detta riskerar att bli otroligt kostsamt.

Snittpriset vid försäljning är i år 576 kronor per skogskubikmeter. Med ett uppskattat skogsinnehåll om 300 skogskubikmeter per hektar blir hektarpriset 172 800 kronor. Vid expropriering utges ersättning om 1,25 gånger marknadsvärdet. Vi är alltså uppe på 216 000 kronor per hektar. Totalt blir det 388,8 miljarder kronor – som lägst.

Det här är inte rimligt. Än mindre rimligt är att miljömålsberedningens ledning rundar både politiken och sina egna ledamöter. Beredningen skall inte vara en scen för aktivism och egna agendor. Det är tydligt att den inte fungerar och inte fyller sitt syfte. Det enda raka är att lägga ner den.