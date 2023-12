Så fort det är några förseningar eller inställningar av tåg så skylls det på SJ. Men sedan lång tid tillbaka har våra politiker bestämt att SJ inte skall vara allenarådande.

Våra politiker i regering och riksdag hade uppfattningen att man skulle öppna upp för andra aktörer för att köra med tåg. Man skulle då på den rullande verksamheten och den mera markfasta och bildade Banverket, som sedan slogs ihop med Vägverket och blev Trafikverket.

Men det var inte bara politiken på riksnivå utan också politikerna på regional nivå som också gav sig in i leken och ville vara med och styra verksamheten. Men det räcker inte bara med det utan även politiken på kommunal nivå vill också vara med att tycka och bestämma.

Så nu har vi den situation som vi har med politiker på flera olika nivåer som styr och ställer.

Och vi har också många företag som har med den rullande verksamheten att göra. Några har riktat in sig på de mera lönsamma sträckorna mellan våra större städer, där allt kretsar kring Stockholm. Det har medfört att skall man till exempel från Värmland till Dalarna så skall man i bästa fall åka via Hallsberg-Örebro med tåg, eller med olika bussbolag, regionala eller privata. I värsta fall ska man ända bort till Stockholm. Förr kunde man åka med tåg som gick från Göteborg via Värmland och Dalarna till Gävle, med den så kallade DGD-expressen eller region- eller persontåg. Den ersattes sedan med buss, men nu går det tåg någon dag i veckan och på tiden som inte fungerar.

Sverige borde göra som Storbritannien där man återgick till ett nationellt tågplan och inte en rad olika regionala planer som inte hänger ihop eller tar hänsyn till varandra.

Låt sunt förnuft råda!