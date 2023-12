Minns tillbaka: Det här var nöjesåret 2023 – månad för månad

Gyllene Tider och Håkan Hellström spelade i Mariebergsskogen och festivalen Kajen arrangerades i Inre hamn. Här är nöjesåret 2023 i urval.

Januari

1: Sverige vaknar upp på det nya året till nyheten om att Bert-Åke Varg dött kvällen innan. Festklädd och på väg ut i nyårsnatten avled den folkkäre skådespelaren, 90 år gammal.

Publikbild från Bolagets konsert på Nöjesfabriken. Foto: Tommy Andersson

5. Bolaget spelar på Nöjesfabriken. ”Allt handlar om att det ska vara kul och det är såklart extra kul nu när det har gått så bra. Vi kan göra det här på heltid. Men vi hade aldrig en plan på att göra det för att tjäna pengar eller bli kända”, berättade bandet i en intervju med NWT.

6. ”Hotell Romantik” har premiär i SVT, medverkar gör bland andra Maud Karlsdotter från Åmotfors.

12: Miley Cyrus släpper ”Flowers”, singeln som blir en av årets största hitlåtar. Textraden ”Jag kan köpa mina egna blommor”, tolkas som en diss av ex-maken Liam Hemsworth.

Musken till tv-serien ”Händelser vid vatten” är skriven av Mattias Bärjed. Foto: Johan Paulin/SVT

13. Tv-serien ”Händelser vid vatten” på SVT visas, musiken är skriven av värmlänningen Mattias Bärjed.

20: Jonas Gardell och Mark Levengood meddelar i sociala medier att de separerat. De skiljer sig i juni, men dyker upp tillsammans i olika sammanhang under året, bland annat på Prideparaden i Stockholm.

20 Hooja spelar på Nöjesfabriken.

Hooja på Nöjesfabriken. Foto: Tommy Andersson

23. Ruben Östlund och hans ”Triangle of sadness” kammar hem sammanlagt sex priser på Guldbaggegalan.

27. Scalateatern i Karlstad firar 30 år.

31. Premiär för dejtingäventyret ”Vild kärlek” i TV3 som spelas in längs Klarälven.

Februari

3. Anna Ternheim spelar på Scalateatern och ”Champions of Rock” intar Löfbergs arena.

11. Podcastduon Gynning och Berg gästar Karlstad CCC.

Tora Brandström slutar på en andra plats i "Farmen". Foto: TV4

14. Karlstadssnickaren Tora Brandström gör entré i bondesåpan ”Farmen”. Hon slutar på en andra plats.

25. Molly Hammar gästar Scalateatern.

25 Västanå Sessions i Berättarladan, Sunne.

25: Det är populärt att väcka uppmärksamhet för klimatet. En aktivist stormar scenen under Loreens framträdande i Melodifestivalen och det uppstår några sekunders förvirring när SVT zoomar ut i någon minut. Artisten får till slut göra om sitt framträdande av låten ”Tattoo”. Två veckor senare vinner hon finalen – överlägset. Låten är delvis skriven av Jimmy Jansson från Hagfors.

Mars

3. Bob hund spelar på Scalateatern.

4. Johnossi spelar på Nöjesfabriken och Stefan Sundström på Scalateatern.

Loreen vinner först Melodifestivalen och sedan Eurovision. Foto: TT

11. Loreen vinner Melodifestivalen med ”Tattoo”.

12. Fröken Snusk kommer till Nöjesfabriken.

12: Ruben Östlund är nominerad till de tre fina priserna bästa film, regi och manus på Oscarsgalan för sin satir ”Triangle of sadness”. Östlund får dock åka hem tomhänt. Tobias Henriksson från Årjäng och Michael Brolin från Karlstad har arbetat med filmen.

17: Taylor Swift har turnépremiär i Glendale i Arizona och blir årets nöjesfenomen. Artisten säljer inte bara 4,3 miljoner (!) konsertbiljetter under året. När hennes spelningar blir biofilm sätter den intäktsrekord och när hon börjar dejta Travis Kelce, en spelare i amerikansk fotboll, rusar tittarsiffrorna när hon dyker upp på matcherna. I december utses Taylor Swift till årets person av tidskriften Time.

Björn Ling och Johan Östling. Foto: Carl Edlom

18. Premiär för Johan Östling och Björns Lings humorföreställning ”Konsten att vara ego”. ”Vad faan är det man ger sig in på!?”, undrade humorduon i NWT.

21. Konsert- och filmserien ”Music For the Eyes” inleds på Värmlands museum.

23. Shima Niavarani uppträder med showen ”Shima is a punk rocker” på Scalateatern.

24: Årets tv-värvning. TV4 köper storsuccén ”Bäst i test” från SVT, som tackar för sig när produktionsbolaget vill ha mer pengar. Serien dyker upp i fyran efter årsskiftet.

29. Sara Parkman, Scalateatern.

30. NWT rapporterar att Putte i parken ställs in.

April

8. Hollywood Indians återförenas för en konsert på Nöjesfabriken.

Hollywood Indians återförenas. Foto: Carl Edlom

19: 40 år efter segern med ”Främling” i Melodifestivalen firar Carola hela året. Den här dagen har hon premiär i Malmö på den första av fyra turnéer som hon gör under 2023.

W.A.S.P. på Nöjesfabriken. Foto: Tommy Andersson

21. W.A.S.P. spelar på Nöjesfabriken.

22. Måns Zelmerlöw spelar i Karlstad CCC.

Maj

1: Pugh Rogefeldt dör, 76 år gammal. Den svenske rockpionjären har drabbats av en svår sjukdom som gör hans sista tid i livet svår.

10: Beyoncé har världspremiär på sin turné på Friends arena. Biljettpriserna är skyhöga, men det lockar ändå så många fans till Stockholm att en ekonom hävdar att det spär på den svenska inflationen.

12. Premiär av ungdomsserien ”Från trakten” inspelad i Sunne med Johan Östling och Hampus Hedström i rollerna.

Hampus Hedström och Jelassi i ungdomsserien ”Från trakten”. Foto: Carl Edlom

26: Loreen skriver historia som den första kvinnan att vinna Eurovision Song Contest för andra gången med ”Tattoo”. Hon är storfavorit, men segern blir oväntat knapp före finländaren Käärijä och hans ”Cha cha cha”.

Hampus Hedström och Ines Stefanescu tog hem segern i ”Let’s Dance”. Foto: Jonas Ekströmer/TT

27. Hampus Hedström från Sunne vinner ”Let’s Dance” i TV4.

27. Beer & Music på Nöjesfabriken.

31: Håkan Hellström har smygpremiär på sin sommarturné i Barcelona, vilket ställer till det för hans klimatmedvetna fans som tycker att det känns fel att flyga till Spanien.

Juni

8. Ransäterstämman pågår under veckan.

16. The Hellacopters spelar på Nöjesfabriken.

Dotter spelade i Molkom och i december meddelade hon att hon åter ställer upp och tävlar i Melodifestivalen. Foto: Henrik Montgomery/TT

17. Linnea Henriksson och Dotter spelar i Molkom.

24: Bruce Springsteen gör den första av tre spelningar på Ullevi i Göteborg. Många i publiken är vemodiga eftersom de tror att det ska bli den snart 74-årige Bossens sista konserter i Sverige, men redan nästa år ska han komma tillbaka – till Stockholm.

Oscar Magnusson och Sven-Ingvars gästade ”Allsång på Skansen” där och Pernilla Wahlgren var progranledare. Foto: Helene Wigren

27: Familjen Ingrosso/Wahlgren dominerar året som vanligt. Pernilla Wahlgren är ny programledare i ”Allsång på Skansen” i SVT, vars tittarsiffror lyfter rejält.

Juli

4. Sven-Ingvars medverkar i ”Allsång på Skansen”.

8: Elton John väljer att ha sin allra sista spelning i Stockholm, 55 år efter första singelsläppet. ”Well Stockholm, this is it”, säger han från scenen. Få tror dock att 76-åringen lägger av helt.

Musikfestivalen Kajen arrangerades i Inre hamn i Karlstad, bland artisterna fanns Icona Pop. Foto: Tommy Andersson

14. Musikfestivalen Kajen intar Inre hamn med artister som Miriam Bryant och Icona Pop.

21: Barbenheimer kreverar! ”Barbie” och ”Oppenheimer” har världspremiär samma dag och den skapade rivaliteten orsakar en hysteri som i stort räddar biosommaren. ”Alla” måste se filmerna tack vare all uppmärksamheten.

22. Utmarksmusiken arrangeras.

Håkan Hellström kom till Mariebergsskogen. Foto: Eva Häggdahl

22. Håkan Hellström spelar inför 10 000 i Mariebergsskogen.

26: Eldkvarn tar farväl med den allra sista spelningen på hemmaplan i Norrköping. Men, några månader senare avslöjar Plura Jonsson att gruppen tänker turnera även 2024.

Sinéad O’Connor gick bort, 56 år gammal. Foto: TT

26: Musikvärlden drabbas av sorg när Sinéad O’Connor avlider, 56 år gammal. Många minns en viljestark artist som aldrig väjde för att ta ställning trots att det inte gjorde hennes liv eller karriär lättare.

27-29. Frykdalsdansen i Sunne.

Augusti

2. Gyllene Tider spelar i Mariebergsskogen.

Gyllene Tider spelade i Mariebergsskogen under Hux Flux turnén i somras. Foto: Tommy Andersson

4-5. Arvika Hamnfest arrangeras vid Olssons Brygga i Arvika.

15: David Ritschard kollapsar plötsligt på scenen i direktsändning under ”Allsång på Skansen” i SVT.

19. Danny Saucedo gästar Mariebergsskogen.

19 Synt i Molkom med Emmon, Zweite Jugend, Dupont, Tension Control, Kroppskontroll och Nevrosa.

Flamencofestivalen på Stora torget i Karlstad, med bland andra Patricia Edvardsson. Foto: Carl Edlom

23. Flamencofestival i Karlstad.

24: Titiyo gästar Nöjesfabrikens innergård.

30: TV4 stoppar ”Let’s dance”. Det blir ingen ny säsong våren 2024. Tv-tittandet har förändrats, storslagna underhållningar och direktsända tävlingsprogram lockar för få och är för dyra för att TV4 ska satsa vidare på dem. Även ”Talang” försvinner ur rutan, av samma anledning.

September

2. Tomas Ledin och dirigenten Peter Nordahl spelar med Wermlandoperans orkester på Karlstad CCC.

2. Skivmässa på Bakgården.

”Avgrunden” med Tuva Novotny var en av årets stora svenska biofilmer.

15. Biopremiär för ”Avgrunden” med Tuva Novotny som växte upp i värmländska Åmot i huvudrollen.

22: Lars Winnerbäck släpper ett av årets mest uppmärksammade svenska album, ”Neutronstjärnan”. I sin jakt på ett lite nytt sound har han tagit hjälp av Joakim Berg och Martin Sköld från Kent som uppdaterar ljudbilden inför höstens stora turné.

29: En man grips misstänkt för inblandning i mordet på Tupac Shakur i Las Vegas 1996. Fortsättning följer. Rättegången ska börja i juni nästa år.

30. Filmörnen arrangeras på Skoghalls Folkets hus.

Oktober

6. Hederosgruppen spelar på Värmlands museum.

11. Moonica Mac gästar Scalateatern.

Lasse Berghagen blev 76 år. Foto: Henrik Montgomery/TT

19: Lasse Berghagen dör, efter att ha legat på sjukhus en större del av hösten. Den folkkäre underhållaren blir 76 år gammal. I en intervju med NWT sörjer Ingvar Karlsson sin vän.

20. Nöjesfabriken firar 20 år.

20. Sven Ingvars släpper albumet ”Jag kan varken leva med dig eller utan dig”.

25. 60 år sedan The Beatles spelade i Sundstaaulan i Karlstad.

Jonas Gardell kom till Scalateatern med showen ”Man får inte leva om sitt liv. Det är det som är själva grejen!” Foto: Carl Edlom

26. Jonas Gardell gör den första av fyra föreställningar på Scalateatern.

26: Kriget i Mellanöstern påverkar också nöjesvärlden i Sverige. Filip Dikmen blir inte programledare för ”Musikhjälpen” i år. Sveriges Radio avbryter samarbetet i förtid eftersom komikern uttalat sig om Gazakriget mellan Israel och Hamas i sociala medier.

Madonna spelar på Tele2 Arena i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT

28: Hon tvingas först skjuta upp starten på sin världsturné på grund av allvarlig sjukdom, men till slut kommer Madonna till Sverige på sin comebackturné. Superstjärnan spelar på Tele2 arena i Stockholm.

28: Matthew Perry som spelade Chandler i tv-serien ”Vänner” avlider i sitt hem i Los Angeles. Han blir bara 54 år.

28. Mässan Retroland arrangeras i Innebandyhallarna i Karlstad.

November

2: ”Now and Then” med The Beatles ges ut.

Darin på Löfbergs arena i Karlstad. Foto: Tommy Adersson

3. Darin intar Löfbergs arena i Karlstad.

4. Mikkey Dee spelar med vänner på Nöjesfabriken.

Mia Skäringer hade premiär för ”Just i dag mår vi bra” i Löfbergs arena. Foto: ANNIKA BERGLUND

9. Mia Skäringer och Hampus Nessvold har premiär för showen ”Just i dag är jag stark” i Löfbergs arena.

19: Viaplay krisar, men strömningsjättens tv-serie om Börje Salming blir omtalad när den släpps. Valter Skarsgård spelar ishockeyikonen som öppnade vägen för svenska spelare i Nordamerika på 70-talet. För filmfotot svarar Crille Forsberg från Karlstad.

30: Efter en lång tids sjukdom avlider Shane MacGowan, 65 år gammal. The Pogues-sångaren är mest känd för jullåten ”Fairytale of New York”, men han blir också ihågkommen som en ikon för den irländska musiken.

30. Premiär för konsertserien Västanå Jul.

December

1: Cimberly Wanyonyi vinner finalen i ”Idol” i TV4. Vem? Undrar rätt många eftersom även talangjakten som snart firar 20 år också tappar tittare under hösten.

Lars Winnerbäck på Löfbergs arena i Karlstad. Foto: Tommy Andersson

1: Lars Winnerbäck spelar i Löfbergs arena och Moneybrother på Nöjesfabriken.

2. Albin Lee Meldau gästar Karlstad CCC.

2. Skådespelaren Christina Lindberg närvarar när ”Thriller – en grym film” visas på Gruvan i Grums

2: Kiss gör sin allra sista spelning i New York – i alla fall som människor. För nu ska rockikonerna följa Abba i fotspåren och bli avatarer. Därmed kan de turnera i all evighet, virtuellt.

6: Pernilla Wahlgren kröner ett storslaget år för sig och sin familj genom att meddela i sociala medier att hon har gift sig några dagar tidigare med sin Christian Bauer.

8. Komikern Per Andersson och Måns Zelmerlöw gör julshowen ”Tomten och bocken” i Löfbergs arena.

15. Deathstars spelar på Nöjesfabriken.

16. Smash Into Pieces gör två konserter på Nöjesfabriken.

16. David Hellenius ställer in sin medverkar på premiärminglet och filmvisningen av ”Ett sista race” i Hagfors.