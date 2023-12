2023 fick värmlänningarna en rejält vit jul. Snön är just nu det hetaste ämnet bland NWT:s insändarskribenter. Håll till godo!

Gumman tö försvann i snö

Ja du, Peter Ferm Karlstad (NWT, 17 december) nu fick du allt tji, wow så gött och härligt med rikligt med snö och vinter. När jag vaknade dagen före julafton och såg hur snön dalade ner, gick jag ut på balkongen, omfamnade snön och jublade rakt ut och skrek; ”Äntligen, tack gode gud för denna vita vara, kommer glädja många och vår barnaskara!”

Hej mitt vinterland, Ingvor Johansson, Grums

Sköt snöröjning av trottoarer!

Det är fastighetsägarens skyldighet att skotta rent på trottoaren utanför tomtgränsen. Många villaägare gör inte det. Dessutom ska det sandas vid risk för halka. Kommunen sköter om gator samt kombinerade gång-och cykelbanor.

Gustaf

Ris åt Hammarö kommun

Hammarö kommuns hemtjänst förtjänar en ros! Ni sliter i ur å skur å snö. Julens snö ställde till det rejält. Men ni skötte ert jobb med bravur. Så sträck på er, vi har Sveriges bästa hemtjänst.

Dagens ris vill jag ge till de som upphandlat årets snöröjning. Den är skandalös. Vi som har samhällsnyttiga jobb som hemtjänst, blåljuspersonal med mera hade stora problem under helgen. Som skyddsombud måste jag väl lägga tillbud, avvikelser på ert jobb. Snön kom efter klockan 16 på julafton och era snöröjare började inte före klockan 7 på juldagsmorgonen. Att diskutera 11 timmars vila är ”bullshit” i detta. Vi inom socialförvaltningen är ålagda att jobba efter socialtjänstlagen samt hälsa- sjukvårdslagen. Vi ska ge våra invånare den hjälp de är beviljade, i vilket väder det än är. Det var tufft i helgen, julaftonskväll-natt och juldagen. Jag skäller INTE på snöröjarna utan på min arbetsgivare HAMMARÖ KOMMUN som jag tycker gjort en dålig upphandling.

Tack för ordet å där stack jag ut hakan!

Annelie Gunnarsson

Huvudskyddsombud undersköterska på Hammarö Kommun

Sluta gnälla över våra snöröjare!

Samma visa varenda vinter med snöröjning så är det surt, grinigt och ett jäkla gnällande av folk här och där. Ingenting är bra, allt är skit, när de är ute så är de bara i vägen bokstavligen för alla fartdårar, som tydligen tycker att de bara jävlas för övriga trafikanter.

Och endera kommer de för tidigt eller för sent. Försök tänk lite längre än näsan räcker och ha lite förståelse och sunt förnuft. Deras områden är stora, de kan inte hinna med och prioritera just där du bor och kräver. Sedan en tankeställare till er alla gnällspikar: All den här personalen är ute på vägarna och kör långa sträckor i många långa timmar dag som natt, julhelgen jour där många fick bryta upp julfirandet för snöröjning, och allra värst riskerar sina liv för er skull. Ni borde banne mig skämmas!

Johansson