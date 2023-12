Av Värmlands 1 342 000 hektar produktiv skogsmark ingår 21 580 hektar, motsvarande 1,6 procent, i naturreservat, som har föreskrifter mot skogsbruk.

Antalet hektar som skyddas har ökat sedan början av 2000-talet. Under perioden 2000–2004 skyddades i snitt 657,2 hektar per år och de senaste fem åren 1 046 hektar per år. Ökningen beror på att statliga Sveaskog bytte till sig områden med höga naturvärden och där reservat har bildats från ett privat bolag 2013.

70 800 hektar värmländsk skog ingick i så kallade frivilliga avsättningar 2022. 2018 var siffran 55 100 hektar. En frivillig avsättning är ett område sammanhängande skogsmark där skogsägaren avstår från åtgärder som kan förstöra natur-, kultur- eller sociala värden. Den gäller så länge markägaren själv vill. Området ska finnas dokumenterat.

Det är oklart hur mycket skyddsvärd skog, som inte är skyddad i dag. Länsstyrelsen har hittat ungefär 8 000 hektar med höga naturvärden de senaste åren. Till det kommer nyckelbiotoper och andra områden som är kända sedan tidigare.

På den improduktiva skogsmarken är avverkning enligt lag förbjuden på områden större än en tiondels hektar. Undantaget är att enstaka träd får huggas ner om det inte påverkar områdets karaktär.

Hur väl lagen efterlevs är okänt för länsstyrelsen.

I naturreservat på improduktiv skogsmark är allt skogsbruk oftast förbjudet.

Källor: Statistiska Centralbyrån, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen