Expertteam från Stockholm ska förhindra ny cyberattack mot Coop Värmland

NWT kunde i fredags rapportera om att Coop Värmland utsatts för ett cyberangrepp, vilket ledde till att alla kortterminaler låg nere.

Nu ligger hemsidan nere, vilket även det har en koppling till cyberangreppet.

Det var under fredagseftermiddagen som samtliga butiker i Coop Värmland, Pekås och Maximat utsattes för en cyberattack. Mitt under brinnande julhandel.

Kortterminalerna kom sedan under kvällen igång i de flesta butikerna och har under julhelgen fungerat övervägande bra.

Klas Olsson, medlems- och kommunikationschef Coop Värmland berättar att flera av de interna systemen fortfarande ligger nere. Foto: Håkan Strandman

– Det har svajat en och annan gång på grund av hög belastning, men det kom snabbt igång. Sedan i fredagskväll har det fungerat att betala med kort, Swish och kontanter, säger Klas Olsson, medlems- och kommunikationschef på Coop Värmland.

En rad konsekvenser

Cyberangreppet hindrade inte bara möjligheten till betalning, även delar av de interna och externa systemen ligger för tillfället nere.

Coop Värmland har utsatts för flera cyberattacker. Foto: Thomas Winje Øijord/NTB Scanpix/TT

– Hemsidan och telefoni ligger nere, idag fick vi igång e-post-funktionen, det är vi väldigt glada över, säger Klas Olsson.

Enligt Klas Olsson är cyberangreppet anledningen till att hemsidan ligger nere.

– Vi hoppas få en ny provisorisk hemsida inom de närmsta dagarna, just nu sker all kontakt via e-post och telefon.

Förlusten ännu oklar

Den dåliga tajmingen under julhandeln är ett faktum, enligt Klas Olsson är det en av de värsta dagarna det kunde hända på. Men på grund av fördröjning inom de interna systemen kan Coop Värmland inte se exakt hur mycket de tappade i försäljning.

– Vi har haft ständig kontakt med alla som jobbat. Det har gått förvånansvärt bra med tanke på förutsättningarna, men det klart att vi har tappat på det, säger Klas Olsson.

För att gå vidare och för att förhindra att en cyberattack händer igen har ett expertteam från Stockholm anlitats.

– Experterna ska se vart det funnits ett hål, och täppa till det. De har jobbat för fullt och har återställt en hel del, säger Klas Olsson.