Det är nu 20 år sedan som långfilmen Smala Sussie, som spelades in i Bengtsfors, hade premiär. Smala Sussie blev något av en kultfilm och det finns faktiskt personer som har rest till Bengtsfors enbart för att uppsöka alla inspelningsplatserna. Petra Lundgren från Falköping är en sådan.

– Jag och min kompis Fredrik Lindqvist gjorde 2007 en resa i Smala Sussies fotspår. Vi var inne i karaktären Pölsas hus, tittade på Gerds videobutik och käkade på Pizzeria La Wamba som sedan tyvärr brann ner. Där åt jag förresten den bästa Margherita jag någonsin har ätit, säger Petra Lundgren.

När Petra Lundgren nu åter besöker Bengtsfors tar Dalslänningen henne med till några inspelningsplatser där hon inte varit förut.

Petra Lundgren på Storgatan i Bengtsfors där den långa bilkaravanen körde när Smala Sussie (spelad av Tuva Novotny) kröntes till Miss Motor. Foto: Conny Hultgren

– Det var kul att få komma in på Odéonbiografen där en ganska central scen i filmen spelades in och på Pizzeria Adria där en mindre, men rolig discoscen spelades in. Det var trevligt också att få träffa och prata med Mikael Blom som jobbar på biografen, säger Petra Lundgren.

Den långa bilkaravanen

Vi promenerar förstås också längs Storgatan där den långa bilkaravanen körde när Smala Sussie (spelad av Tuva Novotny) kröntes till Miss Motor. En scen där många Bengtsforsbor syns i filmen, både i bilarna och stående längs gatan.

Till Petra Lundgrens besvikelse var inte längre Kanalkiosken kvar. I stället finns på samma plats nu detta konstverk i form av en harpa. Foto: Conny Hultgren

– Men det var det en liten besvikelse att kiosken nere vid Dalslands kanal nu visade sig vara riven, säger Petra Lundgren.

Varför bestämde du och din kompis er för att besöka platserna där Smala Sussie spelades in?

– Det var en kul grej bara. Vi har även besökt platserna där långfilmen Den bästa sommaren, spelades in i Vargön. Den bästa sommaren som är en annan av regissören Ulf Malmros filmer. Vissa som åker till Paris för Amelie från Montmartre. Vi åkte till Bengtsfors och Vargön för att vi gillade de här filmerna av Ulf Malmros.

– Min kompis Fredrik tycker förresten bara att det bara finns tre riktiga filmer: Kellys hjältar, Smala Sussie och Blues brothers.

En bild från inspelningen av Smala Sussie 2002. Foto: Thomas Wallin

Vad är det som gör Smala Sussie så bra tycker du?

– Första gången jag såg den tyckte jag att den var jättekonstig. Men man måste ge den några chanser och se om den. För den är faktiskt superbra. Det är en charmig film med många udda och roliga karaktärer som säger många roliga repliker. Jag och min kompis Fredrik drar dem hela tiden för varandra i olika sammanhang.

– Sedan speglar Ulf Malmros på ett bra sätt hur det kan vara på en del orter. Det finns säkert riktiga Pölsor och riktiga Micke Tretton.

Petra Lundgren utanför Bengtsgården där karaktären Erik i filmen tar avsked av sin syster Sussie och kompisen Pölsa. Foto: Conny Hultgren

Du tycker inte att de är nedlåtet porträtterade?

– Nej, inte alls. Det är kärleksfullt gjort. De här människorna bor där och alla vet vilka de är. Jag tycker inte att filmen ställer dem i någon dålig dager.

Regissören Ulf Malmros. Foto: Helena Karlsson

Så filmen håller fortfarande trots att det nu har gått hela 20 år sedan den hade premiär?

– Ja, definitivt. Den håller. Sedan innehåller den förstås saker som vi inte längre gör. Karaktärerna hyr videofilmer och sådant, men det spelar ingen roll. Jag tycker också att skådespelarna spelar jäkligt bra. Det är många vassa rolltolkningar i filmen. Kjell Bergqvist har blivit lite av en favoritskådespelare för min del, säger Petra Lundgren.

Petra Lundgren inne på Pizzeria Adria där en rolig discoscen spelades in. Foto: Conny Hultgren

Vad tror du om framtiden för den här typen av turism som du och din kompis ägnar er åt i filmernas fotspår? Kan det vara ett framgångskoncept för de kommuner där det har spelats in olika långfilmer?

– Ja, men det tror jag absolut. Det är ett lite annorlunda sätt att besöka olika orter på. Det är något kommunerna säkert kan ta till vara på och göra något bra av i sin marknadsföring, säger Petra Lundgren.

Bild från filminspelningen 2002 där bland andra Tuva Novotny och Kjell Bergqvist syns. Foto: Thomas Wallin