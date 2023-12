Frölunda lånar in duo – värmlänningen opererad

Frölundas Erik Thorell kommer inte att kunna spela på 4-6 veckor. Värmlänningen opererades innan jul, och nu meddelar klubben att man lånar in två spelare från Schweiz.

Frölunda har ett helt koppel spelare borta nu när man ger sig in i Spengler Cup.

Mats Rosseli Olsen är fortsatt långtidsskadad och tre spelare är på JVM (Otto Stenberg, Isac Born och David Edstrom). Nu har ännu en spelare satts upp på frånvarolistan.

Erik Thorell opererades dagarna innan jul. Värmlänningen har gjort en bråckoperation och kommer enligt klubbens sajt att vara borta 4-6 veckor.

Nu lånar man in Victor Backman från GC Küsnacht Lions i schweiziska andraligan och Mike Künzle från Biel-Bienne.

– På grund av skador och JVM är vi kort på forwardssidan så vi har valt att ta in Victor och Mike, vi är tacksamma mot deras klubblag för att vi får låna in dom under turneringen. Vi har jagat och letat spelare och lyckades till slut hitta lösningar med dessa två, säger Fredrik Sjöström, sportchef Frölunda HC på klubbens hemsida.

Lånet är ett tillfälligt sådant, och sträcker sig över veckans spel i Spengler Cup.