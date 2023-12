Jag skulle åka buss från Skoghall centrum till Karlstad på juldagen. Väl framme vid busshållplatsen syntes inte några busstider på den digitala anslagstavlan. Fungerade inte informationen på tavlan eller gick det inga bussar under juldagen? I så fall kunde det väl ha stått det.

Efter att ha sökt i Värmlandstrafiks reseplanerare fann jag att samtliga av Värmlandstrafiks busslinjer i Värmland var inställda under juldagen. Det är anmärkningsvärt med tanke på den turtäthet som råder under alla andra dagar på året. Tror Värmlandstrafik att behovet av att resa med buss upphör under juldagen? Några avgångar kunde man väl ha haft!

Besviken Skoghallsbo