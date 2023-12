Det ser ut att bli ett kraftigt väderomslag under torsdagen som kan ställa till det i trafiken i länet.

Bitande kyla byts ut mot blöta inslag i sydligaste Värmland och det gör att det kan bli besvärligt väglag.

Temperaturerna under annandag jul kröp ned under 20 minusgrader i norra Värmland och nedåt tio minusgrader i de södra delarna.

Resten av onsdagsdygnet är kall med klart till halvklart väder och en del moln passerar. Det är heller inte så blåsigt i Värmland och gör att de låga temperaturerna dröjer sig kvar in över onsdagsdygnet.

– Det är svårt i nuläget att säga om det blir lika kallt det kommande natt, morgon och förmiddag. Det kan nog ligga på runt 15 minusgrader på sina håll i länet, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Vidare in under onsdagsdygnet kan det bli tre till åtta minusgrader i länet, men lokalt nedåt tio minusgrader.

Besvärligt väglag

– På torsdag har vi lite annat väder som väntar. Det börjar redan under natten mot torsdag röra sig in snöfall från sydväst och sedan passerar det över Värmland under torsdagsdygnet. Det kan nog ge ytterligare en del nysnö med besvärligt väglag. Det blir fortsatt minusgrader, men inte riktigt så kallt, säger Sofia Söderberg.

– Det kan till och med bli lite blöta inslag i sydligaste Värmland och det gör att det kan bli ännu mera besvärligt på vägarna. Det är väl bra att vara förberedd på det, tillägger hon.

Kan man säga något om hur vädret blir under nyårshelgen?

– Nä, det går inte än. Där börjar det avvika rätt mycket i prognosmaterialet. Det är såpass osäkert att jag tänker det är bättre att återkomma. Framåt torsdag kan vi nog börja ringa in det bättre, säger Sofia Söderberg.