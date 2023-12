Stefan Holm om oväntade tv-framträdandet: ”Vansinnig grej”

Stefan Holm har många strängar på sin lyra.

Någon musikkarriär lär det dock inte bli, vilket han nu slår fast efter sitt framträdande som ”Bingoberra”.

– Jag tror inte ens att Skara-Bert skulle kunna göra det här lönsamt, säger Holm.

Till mångas förvåning dök höjhoppsprofilen Stefan Holm upp sjungandes under Bingolottos uppesittarkväll i Masked singer-liknande former.

Och han gjorde det utklädd till ”Bingoberra”.

– Det var en sådan tillräckligt jäkla vansinnig grej för att inte tacka ja, skrattar Holm och berättar att han fick frågan så sent som på tisdagen.

– Och ingen fick ju veta så jag hann liksom heller aldrig öva.

Nervöst?

– Precis när man skulle gå in var det lite nervöst. Men samtidigt så vet jag att jag inte kan sjunga, så jag hade liksom ingenting att bevisa eller leva upp till.

I ungefär en minut höll Stefan Holm ton och låten som framfördes var Adolphson & Falks klassiska dänga ”Mer jul”

Var det långa, plågsamma sekunder?

– Nej då, man kom ju in i det ganska snabbt. Det enda jag egentligen var orolig för var att jag skulle komma in helt fel i låten, för jag har ingen som helst taktkänsla när det kommer till musik. Jag kan liksom inte ens klappa i takt.

Reaktionerna som nått honom har dock enbart varit positiva.

Några erbjudanden om skivkontrakt har dock ännu inte kommit.

– Haha, nej. Jag tror inte ens att Skara-Bert skulle kunna göra det här lönsamt.

Vad sätter du själv för betyg på ditt framträdande?

– Alltså, jag tyckte det lät bättre än vad jag trodde det skulle göra om jag ska vara ärlig. Så en svag trea kan jag nog ändå ge mig. Jag satte trots allt texten.

Vidare framgår att han sjungit i tv förut, bland annat i Doobidoo.

– Men det här med att kliva ut under direktsändning och just under uppesittarkvällen, som ju har ganska många tittare, var på en helt annan nivån.

Stefan Holm beskriver hela situationen som overklig.

– Vi bilade ju fram och tillbaka och kom fram strax innan det skulle börja. Så det var bara att kliva ut på scenen och köra – och sedan in i bilen igen. När vi kom hem var sändningen fortfarande igång.

Kommer vi få se dig i något liknande sammanhang framöver?

– Nej, det tror jag inte. Det som är svårt med sådana program som Masked singer är att det tar så mycket tid i anspråk. Nu var det bara quick in, quick out.

På tal om Masked singer, har du fått frågan om att delta i det programmet?

– Faktiskt inte. Jag har fått frågan om ganska mycket andra saker som ni slipper se mig i men inte just det.