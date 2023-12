Låga elpriser i jul – trots kyla och högre förbrukning

Trots kallare väder och högre elförbrukning än i fjol väntas elpriserna under julhelgerna landa på runt 60 öre per kWh i system, vilket är samma nivå som i fjol och hälften jämfört med inledningen av december.

I januari väntas priset bli drygt 80 öre per kWh, jämfört med snittet på en krona i fjol.

Kyligare väder från norr drar in över Sverige lagom till julhelgerna och en bit in i januari.

De kommande veckorna väntas temperaturen ligga på runt 2 grader under det normala för årstiden.

Det är stor skillnad från i fjol, då fjolårets sista vecka och hela januari i stället låg 3 grader varmare än normalt.

Elpriset under julveckorna väntas ligga på runt 60 öre per kWh, vilket är ungefär hälften av elpriset tidigare i december och ungefär samma som under den varmare julen i fjol.

– Vi får rikligt med vind i helgen, vilket bidrar till att medelpriset halveras jämfört med för en kort tid sedan. Att många är lediga fram till trettonhelgen och att förbrukningen är låg inom industrin håller också nere elpriset kring helgerna, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.

Trots kyligare väder och högre elförbrukning förväntas elpriset stanna på samma nivå som i fjol, runt 60 öre per kWh, under julen. Foto: Janerik Henriksson/TT

December i fjol präglades av ett par riktigt kalla veckor i början av månaden.

Det gav ett snittpris på hela 2,70 kronor per kWh, att jämföra med knappt en krona per kWh som snittet för december i år väntas bli.

När vädret slog om i slutet av förra året föll elpriset till 55 öre per kWh under sista veckan.

Den kommande kylan leder till ett ökat uppvärmningsbehov, samtidigt som svenska hushåll inte alls är lika flitiga med att minska elförbrukningen som i fjol.

Men trots att differensen i dygnsmedeltemperatur är 5 grader mellan 2022 och 2023 väntas januari månads elpris landa på i snitt runt 80 öre per kWh, vilket är något under fjolårets pris på en krona per kWh.

– Trots det sannolikt kallare vädret i år väntas elpriserna ligga på samma nivå eller till och med lägre än i fjol den närmaste månaden. Det beror på dämpade gaspriser och att elpriset på kontinenten ligger på en tredjedel mot i fjol. Vårt takpris blir lägre och även om kylan håller i sig och vi behöver importera el lär priset inte bli mycket högre än en krona per kWh, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.

Elpriserna under julhelgerna förväntas ligga på 60 öre per kWh, en halvering jämfört med tidigare i december. Foto: Johan Nilsson/TT

Den största förändringen under hösten har varit betydligt mindre skillnader mellan de olika elområdena jämfört med i fjol.

– Differensen mellan elområdena har minskat kraftigt och södra Sverige sticker inte ut på samma sätt. SE4 väntas inte längre hamna högt över systempriset. För ett år sedan antogs det ligga en krona över systempriset, även om det inte blev riktigt så högt i slutändan, säger Johan Sigvardsson.

Elpriset i januari för elområde SE1 och SE2 väntas ligga på drygt 60 öre per kWh, jämfört med 70 öre per kWh i fjol.

Prognosen för SE3 är runt 80 öre per kWh (92 öre) och SE4 på 85 öre per kWh (1 krona).