Branäs växer så det knakar och det kan komma 10 000 besökare – bara på julafton.

Därmed sammanfaller såväl storhelger som en betydande trafiktillströmning till fjällen över jul och nyår.

Det föranleder polisen att gå ut med råd om att köra lugnt i trafiken och butiker längs de stora vägarna att ladda upp med varor.

Som NWT berättat i en tidigare artikel är det tusentals besökare som söker sig till Branäs för skidåkning och julfirande.

Det leder till en ökad tillströmning av fjälltrafik, inte minst i Värnäs i norra Värmland, där man ser en skärningspunkt över trafik på väg till såväl Branäs som Sälen.

Mac45 ligger i Värnäs. Foto: Morgan Bäckvall

I Värnäs ligger Mac45 med restaurang och närbutik och det är bråda dagar. Framförallt är det under stugbytardagar som man sätter in mer personal.

– Det är vissa tider och vissa dagar som vi måste utöka. Men det klarar vi. Vi har tagit in lite extrapersonal, säger Magnus Larsson, kökschef på Mac45.

– Nu under julveckan är det lite speciellt. Branäs och Sälen har ju jättestor beläggning över jul och nyår. Det är mest hamburgermenyer och korvmenyer som går. Och så fyller de på med bröd och chips, för vi har ju butik också. De provianterar lite så de slipper och handla det första de gör, säger Magnus Larsson.

Fjällturismen ser Magnus Larsson som ett bra tillskott, men att Mac45 är inte avhängiga av den.

– Vi har till exempel haft julbord här och då är det inga fjällresenärer som kommer. Och under sommarperioden kommer mycket andra turister. Men det är lokalbefolkningen som får det att ”snurra” runt, säger Magnus Larsson.

Ica Supermarket Toria längs E16/E45 i Torsby. Foto: Daniel Olausson

Ica Supermarket Toria i Torsby ligger strategiskt längs E16/E45 och blir även den en skärningspunkt, för gränshandel och fjälltrafik.

– När det gäller fjälltrafiken specifikt så vill man ha snabba stopp och köpa med sig mat och det går mycket kaffe och korv. Det är många som gör sitt stopp här innan de ska till Branäs. Det är vanligt att de även lägger online-order, säger Linda Walfridsson, butikschef på Ica Toria.

Lars Hedelin, presstalesperson. Foto: Tommy Andersson

– Just under stugbytardagarna så är det väldigt intensivt hos oss. Då tar vi oftast in extrapersonal. Just vid den här tiden så är det oftast nyårshelgen som är intensivast och perioden över sportlovsveckorna. De är väldigt intensiva, tillägger Linda Walfridsson.

Från polisen kommer uppmaningen om att ta det lugnt i fjälltrafiken.

– Nummer ett, anpassa hastigheten efter väglaget. Nummer två: håll avståndet. Det är inte svårare än så. Och om det är ”två till ett”-vägar: kör inte om, säger Lars Hedelin, presstalesperson vid polisregion Bergslagen.

På ”två till ett”-vägar görs ofta omkörningar alldeles försent och omkörande bil törnar ibland in i mitträcke och orsakar trafikolycka.

– Man vinner inget på att köra om en bil i taget. Det är så tät trafik, så man kommer ”ingenstans” ändå, säger Lars Hedelin.