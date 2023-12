”Julängeln” Emma, 20, ger julklappar till barnen på sjukhus: ”Varm i hjärtat”

För sjätte året i rad släpade 20-åriga Emma Skovlund in överfulla kassar fyllda med paket till barnen på lekterapin och de som tvingas ligga inlagda över helgerna.

Inte ens en flytt till Stockholm kunde stoppa henne från att agera tomte.

– Det hade inte känts som en riktig jul om jag inte hade gjort det här, det gör mig varm i hjärtat, säger Emma.

Allt började för sex år sedan när Emma Skovlund tillsammans med sin lillebror Ludwig drog igång en insamling för att sprida julglädje till barnen på sjukhuset.

Första året köptes de flesta paketen av familjen själva och grannar.

– Men nu har det verkligen växt. Flera företag är med, Lekia och Jumpyard har varit med några år och i år har även flera i personalen på HM gått ihop för att ge något tillsammans. Jag vill verkligen tacka till alla som hjälper till, säger den nu 20-åriga Emma Skovlund när hon plockar i ordning paketen utanför lekterapin.

Runt 70 paket har hon med sig, många fler än barnen som ligger inlagda på sjukhuset under julhelgen. De som inte delas ut nu sparas och delas ut till barnen under året.

– För många barn är det inte själva julklappen som är det viktiga, utan att det blir en motivation till att fortsätta kämpa med tuffa behandlingar, säger Emma.

Smitta och flytt stoppar inte

Smittorisken för sjukdomar som rs och covid är stor just nu, vilket gör att Emma det här året inte får följa med in och dela ut paketen själv. De flesta lämnas i stället till avdelningens tomte som går en runda under julafton.

Julklapparna ska skänka glädje till både ungdomar och de lite yngre som blir kvar på barnavdelningen över jul och nyår. Foto: Helena Karlsson

Att Emma Skovlund själv flyttat till Stockholm för att plugga till skådespelare har inte heller stoppat henne från att dra igång insamlingen.

– Jag har haft kontakt med företagen och sedan har mamma och vänner fått hjälpa till med att agera taxi för att hämta paketen, säger hon.

– Det hade inte känts som en riktig jul om jag inte hade gjort det här, det gör mig varm i hjärtat när jag har varit här. Ett litet paket kan betyda så mycket för någon som behöver uppmuntran.

Skådisstudierna i Stockholm hoppas hon ska leda till att drömmen om att sprida glädje även på tv-skärmen blir verklighet.

– Det tar jag med mig härifrån, att glädjen kan betyda så mycket. Det har alltid varit min dröm att sprida glädje till andra. Förhoppningsvis kan jag göra det både genom skådespeleri och här.