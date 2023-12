Coop Värmland rasar över bidrag till glesbygdsbutiker – går miste om miljoner

Coop Vintergatan i Kristinehamn lades ned under året och likadant var det med Coop Kroppkärr.

Nu är Coop Värmland drabbats av ytterligare bakslag – man kan inte söka lika stora investeringsbidrag som privata butiker och missar miljontals kronor i EU-stöd.

I en debattartikel som skickats ut till medier över hela Sverige beskriver Coop i Sverige, med 3,9 miljoner medlemmar, hur de år efter år missgynnas när det gäller att söka investeringsbidrag.

I NWT skriver Coop Värmlands vd Anneli Borg Lundgren att detta beror på att att man som konsumentförening med ett och samma organisationsnummer missgynnas till skillnad från butiker i privata företag med olika organisationsnummer.

Privatägda butikskedjor och butiker kan därmed söka och få större investeringsbidrag än vad Coop Värmland kan.

”Föreningen i Värmland har sex butiker som omfattas av kriterier för att få stöd: Coop Högboda, Skillingsfors, Sysslebäck, Lysvik, Sunnemo och Stöllet. Dessa sex butiker ska med andra ord dela på det maximala investeringsbidraget. Hade butikerna istället ägts av enskilda handlare hade de sammantaget kunna få ut sex gånger så mycket i bidrag”, skriver Anneli Borg Lundgren i NWT.

” Vi är helt beroende av att kunna söka bidrag på de här sex butikerna. De går inte runt ens med bidrag. — Anneli Borg Lundgren, vd Coop Värmland

– Det här är ett jätteproblem för oss med våra 44 Coop-butiker och för de orter som nämns i artikeln. Vi tycker att det här måste det tas ett nytt beslut om. Vi kan bara söka bidrag på organisationsnumret. Vi är helt beroende av att kunna söka bidrag på de här sex butikerna. De går inte runt ens med bidrag, men vi bedriver arbete i det kooperativa, att vi ska finnas till för våra medlemmar över hela Värmland, säger Anneli Borg Lundgren.

Två butiker lades ned

Coop Värmland la ned två butiker under året, Coop Vintergatan Kristinehamn och Coop Kroppkärr. I Kristinehamn var det 900 meter till nästa butik och inte heller i Kroppkärr var det långt till nästa butik. Butikerna var dessutom i stora behov av renovering, en kostnad som inte ansågs rimlig i förhållande till omsättning.

– Med hjärtat skulle det vara värre att lägga ned Coop i Stöllet. För hur långt har de då att åka till nästa butik? Det blir alldeles för långt för Stöllet-borna. Och likadant i exempelvis Sysslebäck, säger Anneli Borg Lundgren.

” Vi vill gärna att landsbygdsminister Peter Kullgren tar upp det här ur ett EU-perspektiv. — Klas Olsson, medlems- och kommunikationschef Coop Värmland

Några nedläggningsplaner finns inte för de nämnda butikerna i dagsläget.

– Det finns verkligen inga planer. Vi vill finnas för de orterna som nämns i debattartikeln, säger Anneli Borg Lundgren.

De stöd som kan sökas är bland annat glesbygdsstöd och investeringsstöd, hos såväl länsstyrelsen, som kommuner och regionen.

Klas Olsson, medlems- och kommunikationschef, Coop Värmland. Foto: Helena Karlsson

– Det som avses här är investeringsstöd som administreras via Region Värmland. Det är i grunden EU-pengar. Region Värmland gör ett fantastiskt jobb och är välvilligt inställda. Så det är ingen kritik gentemot regionen. Men det finns EU-bestämmelser och det är det som debattartikeln grundar sig i. Vi vill gärna att landsbygdsminister Peter Kullgren tar upp det här i ett EU-perspektiv. Under en tvåårsperiod är investeringsstöden begränsade till två miljoner kronor per organisationsnummer. Men ibland går projektperioderna omlott, säger Klas Olsson, medlems- och kommunikationschef på Coop Värmland.