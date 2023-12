Balder bygger just nu 459 nya lägenheter vid Tullholmsviken. Planen var att alla skulle bli hyresrätter, men nu har man ändrat sig.

– Med anledning av det rådande marknadsläget har vi bestämt att en del av lägenheterna blir bostadsrätter. Vi börjar med ett punkthus.

Det säger Erik Holmgren, fastighetsutvecklare på Fastighets AB Balder.

Fastighetsbolagets projekt Skutan mellan Packhusallén och Tullholmsviken är stort och omfattar fyra punkthus närmast vattnet samt två lamellhus mot gatan. Totalt handlar det om 459 lägenheter som nu håller på att växa fram i området.

Det har varit planen att alla bostäderna skulle vara hyresrätter, men Balder har nu bestämt sig för en annan fördelning.

”Är lite ovanligt”

– Ja, det är lite ovanligt, men beror på det rådande marknadsläget. Det handlar om ökande byggnadskostnader, ett högre ränteläge och minskade intäkter. Att en del av bostäderna nu blir bostadsrätter är det mest ansvarsfulla vi kan göra, säger Erik Holmgren.

– Samtidigt är det bra med en mix av både hyresrätter och bostadsrätter i samma kvarter. Det gör att vi kan erbjuda olika typer av bostäder och tillgodose fler behov, fortsätter han.

Så här blir utsikten över Tullholmsviken från Balders nya lägenheter närmast vattnet. Foto: Illustraiton: Lindberg Stenberg arkitekter

Balder börjar med att förvandla lägenheterna i ett av de fyra punkthusen längs Tullholmsviken till bostadsrätter. Projektet har fått namnet Timmerbryggan.

– Det handlar om totalt 54 lägenheter, ettor till fyror på mellan 33 och 79 kvadratmeter. Vi har meddelat detta till alla de närmare 900 som har anmält intresse för våra nya bostäder i projektet Skutan.

Släpps till våren

– Vi ska släppa bostadsrätterna i början av 2024, troligen i mars och de kommer ligga bra till prismässigt jämfört med andra bostäder i området. Redan nu kan man lämna in en intresseanmälan, säger Erik Holmgren.

Tror du att en del av era lägenhetsintressenter blir besvikna när ett antal av hyresrätterna förvandlas till bostadsrätter?

– Det hoppas jag inte. Tullholmen är ett jättefint område som är väldigt eftertraktat och vi tror som sagt att det är bra med en blandning av olika sorters boenden.

Kan det bli så att även fler hyresrätter i kvarteret Skutan görs om till bostadsrätter?

– Så kan det bli. Det beror på intresset, men det kommer fortfarande bli en del hyresrätter i kvarteret. Läget är fantastiskt fint alldeles intill vattnet, säger Erik Holmgren.

Inflyttningen kvarteret är planerad till 2025 och om allt går enligt plan kan de första flytta in under försommaren. Det handlar om de två punkthusen längst från MSB-huset samt ett av lamellhusen längs Packhusallén. I de övriga tre husen planeras inflyttningen under hösten 2025.

Flyttar sitt kontor

Balder bygger sammanlagt cirka 900 lägenheter vid sina tre projekt vid Tullholmsviken och har sedan tidigare cirka 450 hyresrätter i Karlstadsområdet. I Skutan-projektet ingår det även flera lokaler.

Vilka verksamheter som flyttar in där är ännu inte klart. Klart är däremot att Balder kommer att flytta sitt Karlstadskontor från Sandbäcksgatan till markplanet i ett av de nya husen.

– Vi ser väldigt positivt på Karlstad och om förutsättningarna är rätt kanske det blir fler satsningar där, säger Erik Holmgren.