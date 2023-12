SD rasar mot regionens tomma lönekonton: ”Som en mindre källarfirma”

Regionens ekonomidirektör Pia Vinborgs besked om att pengarna på lönekontot är slut för december och att regionen tvingas använda checkkrediten för att betala lönen har väckt reaktioner.

SD:s Mikael Strandman är kritisk till att det fått gå så långt.

– Att pengarna är slut verkar inte gå in i skallen på ansvariga politiker, säger han.

Regionen har under året flera gånger tvingats betala ut mer pengar än vad som kommer in på kontot, något som NWT rapporterat om i flera artiklar.

Fram tills nu har det aldrig berört lönen till de runt 8 500 anställda, men när decemberlönen nu ska betalas ut är pengarna slut.

– Eftersom lönerna går ut midnatt mellan 21 och 22 december och skatteintäkterna kommer in först under dagen den 22:e så blir det ett glapp på ett antal timmar när det är minus på kontot, sa Pia Vinborg om att regionen då tvingas nyttja sin checkkredit på totalt 300 miljoner för att verifiera att skattemedlen kommer in.

Regionstyrelsens ordförande, Åsa Johansson (S), kommenterade:

– Jag ser inte att vi använder checkkredit i några timmar som ett problem, men att vi har en så pass svag likviditet är ett stort problem.

Regionrådet Fredrik Larsson (M) menade i samma text att regionen agerar för sent och att den låga likviditeten är ”jätteallvarlig” och att åtgärder för att få bukt på ekonomin måste presenteras skyndsamt.

”Aldrig varit med om”

Även Sverigedemokraternas distriktsordförande och regionråd Mikael Strandman är kritisk mot att regionen tvingas använda checkkrediten för att betala ut löner.

– Jag är väldigt förvånad att det kan vara så illa hos en myndighet, och speciellt en region som i princip aldrig kan gå i konkurs. Det här att löner inte kan betalas ut låter mer som en mindre källarfirma, jag har aldrig varit med om att en region hamnar på obestånd, säger Strandman om det ansträngda läget.

Mikael Strandman, distriktsordförande för SD i Värmland, riktar kritik mot regionstyret efter beskedet om den låga likviditeten. Foto: Henrik Montgomery/TT

Från SD:s sida menar man att det borde funnits flera åtgärder som borde genomförts innan läget blev så allvarligt. Partiet vill se en större prioritering av vad de menar är kärnverksamheten: vård, kollektivtrafik och infrastruktur.

– Regionen ska inte vara en kuvös för nystartade bolag och i stället för att varsla 350 anställda borde det gå att se över hur mycket tid och pengar som läggs på en konstenhet, miljöprojekt och jämställdhetsstrateger. Styret måste bli mer pragmatiskt, även om regionen vill bli fossilfritt enligt ett styrdokument kanske det går att pausa det när läget är som det är.

De åtgärder som tas nu menar SD kommer för sent.

– Att pengarna är slut verkar inte gå in i skallen på ansvariga politiker, jag tror inte de kommer kunna lösa det här ekonomiska läget om inte situationen på ekonomin blir nyktrare. Det här tar för lång tid. Med en nyktrare syn på ekonomin kommer även vårdproduktionen bli bra, vilket är det viktigaste, säger Strandman.