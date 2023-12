Röda mattan i Hollywood och Solsidan för Karlstadsskådis: ”Maffig historia”

Sandra Andreis är född i Karlstad 1975. Bor numera i Stockholm.

Familj: Man och dotter.

Aktuell: Som skådespelare i bland annat ”Dr. Death”, ”Solsidan” och ”Ture Sventon och den magiska lampan”.

Läser?

– ”Atlas of The Heart - Mapping Meaningful Connection and the Language of Human Experience av Brené Brown”.

En underhållande kartläggning av våra mänskliga känslotillstånd. Jag är intresserad av allt som kan fördjupa min kontakt med mig själv och därmed med andra. Allt som kan få mig att känna mig mindre ensam, och istället att vi människor hör ihop, känns extra viktigt just nu.

Tittar på?

– Jag har precis börjat kolla på Three Women på SVT Play som är baserad på Lisa Taddeos bok med samma namn. Jag fullständigt älskade boken och är både lite rädd och nyfiken på hur den blivit som serie. Än så länge är den dock mycket lovande.

Lyssnar på?

– Dina Ögons senaste album går varm i mina lurar. Deras gränsöverskridande sound gör mig glad och inspirerad. Och Joni Mitchells River kan vara min ultimata jullåt som jag måste erkänna att jag spelar minst en gång per dag just nu.