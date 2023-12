Minst 15 sköts ihjäl på universitet i Prag

Ett stort antal människor dödades i en masskjutning i centrala Prag på torsdagen. Ännu finns inget motiv till dådet.

– Men i detta nu vet vi att minst 15 människor miste livet i denna tragiska händelse och att minst 24 personer skadades, säger polischefen Martin Vondrásek.

Gärningsmannen tros vara en 24-årig student på Karlsuniversitetet, där skjutningen ägde rum, säger Vondrásek på en presskonferens.

Mannen begick enligt polisen självmord platsen efter att ha öppnat eld från en balkong. Hans motiv är ännu oklart, men inrikesminister Vit Rakusan säger på presskonferensen att dådet inte är terrorrelaterat.

I övrigt är många detaljer ännu oklara, enligt Vondrásek.

Pappan hittad död

Han säger att polisen i staden Kladno utanför Prag under morgonen hittat mannens far död. Gärningsmannen tros ha agerat ensam, men polisen undersöker nu alla byggnader där han vistats under de senaste dagarna för att undersöka om han placerat ut sprängmedel.

– Vi har fått uppgifter om att han inspirerats av en terrorattack i Ryssland under hösten. Det är en fasansfull handling som började i Kladno och tyvärr slutade här i Prag, säger polischefen.

Polisen larmades vid 15-tiden om skottlossningen och spärrade av ett större område runt Jan Palach-torget, inte långt från Karlsbron i centrala Prag. En dryg timme senare kunde polisen blåsa faran över och universitetshuset utrymmas.

Bilder från platsen visar hur flera personer tog skydd bakom pelare och ett räcke på en balkong i närheten av skytten, medan skjutningen ännu pågick.

Larmades via mejl

Många studenter och anställda på universitetet hade då förskansat sig i låsta rum. Vittnen berättar för tv-bolaget CT24 om att de hörde flera skott från fjärde våningen och hur de via mejl från universitetet uppmanats att stanna där de var och spärra dörrarna.

"Gå ingenstans, om du befinner dig i ett rum, lås dörren och placerar möbler framför den", står det i mejlet enligt CT24.

President Petr Pavel skriver på X, tidigare Twitter, att han är chockad av händelsen. Såväl Pavel som premiärminister Petr Fiala säger att de avbryter sina pågående resor för att snarast bege sig till Prag.

Fiala har även kallat regeringen till ett extrainsatt möte under torsdagskvällen.