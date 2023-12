Marcus Grahn ger mytomspunna Hybelejen nya vingar: ”Misslyckandet är tidlöst”

Den mytomspunne Karlstadsprofilen Hybelejen träder fram i nytt ljus, när Marcus Grahn – äntligen – följer upp sin romandebut från 2008.

– Ju mer jag försvann in i hans värld, desto mer intressant blev det att skriva om honom, säger han.

Uppfinnaren, kvarnägaren och entreprenören Hybelejen blev legendarisk redan i sin tid. Kanske flög han över Karlstad, kanske träffade han kungen och tänk vad hans självkörande vagn hade kunnat göra om den inte kört ner i Klarälven.

Karlstadsbon Marcus Grahns bok ger inte bara en tidsresa till 1700-talets Karlstad. Läsaren får också en svindlande tur rakt in i Hybelejens hjärta och själ.

Det Marcus skrivit är inget mindre än den egensinnige uppfinnarens självbiografi. Fiktiv visserligen, men det är helt klart en berättelse ur Hybelejens perspektiv.

Den tröstande Hybelejen

– Det är lite dubbelt att göra anspråk på någon annans röst, men jag har känt mig så hemma i Hybelejen. Min subjektiva upplevelse är att jag har Hybelejens mandat att föra hans talan, säger Marcus med ett leende.

Hybelejen hette egentligen Carl Jacob Heublein och föddes i Karlstad 1743. Han blev snart omtalad för sina vidlyftiga experiment och visioner, varav de flesta slutade i ingenting.

Marcus Grahn romandebuterade redan 2008 på självaste Bonniers. Efter det tystnade hans penna, men nu äntligen är det dags för nästa utgivning. Hybelejens berättelse höll hela vägen fram till en färdig bok. Foto: Lena Richardson

– Jag upptäckte Hybelejen i en tid i livet då jag fann något slags tröst i hans historia, eller åtminstone i mina fantasier om hans historia, säger Marcus Grahn.

Mycket går honom emot, vari ligger trösten?

– I just det kanske – att misslyckandet är tidlöst. Ju mer jag försvann in i hans värld, desto mer intressant blev det att skriva om honom. Han verkar ha haft oerhört stora ambitioner och lyckats med vissa av dem, men i stort sett skapade han inget som finns kvar till eftervärlden idag. Han är en historisk person som kunde ha blivit något annat än han blev. Han ville nog bli något annat än han blev, säger Marcus Grahn.

Han kunde blivit en ny Archimedes eller Da Vinci eller kanske en tidig John Ericsson?

– Ja, precis. Den tankeleken har jag alltid fascinerats av också: som Shane MacGowan och Kirsty MacColl sjunger i den där jullåten: ”I could have been someone/Well, so could anyone”.

Försvarar och förklarar

Det är med varsamma händer Marcus Grahn skrivit Hybelejens bok. Den blir rentav ett slags återupprättelse.

Hybelejens kvarn var mäktig. Den låg vid Klarälven i centrala Karlstad, där Selma Lagerlöf-statyn ligger idag. När kvarnen revs ska byggstenarna ha återanvänts när teatern byggdes.

– Det har varit en ambition eller en drivkraft i arbetet, att förklara och försvara honom, säger han.

Han har forskat och fantiserat mycket för att få ihop berättelsen.

– Jag vet själv knappt riktigt var gränserna mellan fantasin och verkligheten går. Det har också varit lite av lockelsen i att skriva om det här. Dels finns myterna, som ingen kunnat bekräfta och som är liksom sagor, dels finns viss fakta om årtal för födelse och död, syskon, hur gatorna såg ut. Jag har lekt med att försöka få ihop de här delarna. Jag har varit väldigt mån om att det ska vara så sannolikt som möjligt. Det är definitivt inte en faktabok och ska inte läsas som en sann biografi, men jag vill verkligen att allt skulle kunna ha hänt som det sker i boken.

Nådde livsdrömmen

Med Hybelejens bok gör Marcus Grahn sin återkomst som författare.

Redan 2008 gav han ut en roman på Bonniers, Picasso valde också Kristinehamn.

”Det är definitivt inte en faktabok och ska inte läsas som en sann biografi, men jag vill verkligen att allt skulle kunna ha hänt som det sker i boken”, säger Marcus Grahn. Foto: Lena Richardson

– Det var en livsdröm som gick i uppfyllelse då. Jag var 21 när jag skrev boken och 22 när den antogs.

Men sedan blev det tyst.

– Efter det har jag skrivit många manus, som det inte blivit något av, säger han. Den historien hänger ihop mycket med att jag fascinerats av Hybelejen. Jag började identifiera mig som en skrivande person när jag var 15 och de åtta-tio år som följde efter det var skrivandet bara glädje och succé för mig. Jag uppnådde varje liten dröm jag hade.

Ändå tog det stopp.

– Jag misslyckades helt enkelt, av olika anledningar. Det har varit en kamp och det var i den kampen jag upptäckte Hybelejen och på något vis kunde relatera till min fantasi om hans liv.

Gungfly att vada i

Marcus har brottats med fortsättningen på en lovande författarkarriär, Hybelejen fick se många friska teknikförsök landa i krascher.

Hybelejens bok är uppfinnarens självbiografi - i Marcus tolkning. Den ges ut på förlaget Visto. Foto: Lena Richardson

– Jag har fascinerats av och ömmat för Hybelejen. Hans historia är ju inte framgångssagan, men den är nästan det. Han skapade kvarnen som levde kvar lång tid framöver och hans namn lever kvar idag, men det blev nog inte riktigt som han hoppats. Det är något slags gungfly mellan misslyckandet och framgången, som han vadar omkring i, både under sin livstid och i eftermälet.

Är vi för fixerade vid framgångssagor?

– Intressant fråga. Berättar man om misslyckande vill man ofta göra det i ett sammanhang där det vänts till framgång. Jag tycker det är mycket roligare med historier som inte riktigt når dit. Man vill inte att det ska sluta i totalt misslyckande, men det är intressant när det är i något slags gränsland. Det är väl oftast där man lever sitt liv!?

Marcus Grahn är inte den första författare som tjusats av Hybelejen. Selma Lagerlöf skrev också om honom, men döpte om honom till Kevenhüller i romanen Gösta Berlings saga. Lagerlöf-statyn står där Hybelejens kvarn låg. Foto: Erik Simander/TT

Stridbar person

Marcus Grahn har arbetat till och från med Hybelejens bok i flera år.

– Jag vet att det inte är så, men jag upplever att jag varit och hämtat den här boken hos honom och att vi har formulerat den ihop.

Vad skulle du fråga honom om vi kunde åka och hälsa på honom i hans tid?

– Hur gjorde du för att flyga? Det vore intressant att höra hans förklaring av det.

Katten Trasan är en viktig familjemedlem. Foto: Lena Richardson

Och vad skulle han gjort om han levt idag?

– Myten säger ju att han var en ganska stridbar person, orädd, obekväm och driftig. Det hade han väl varit även i vår tid. Det kanske hade tagit sig uttryck i grandiosa exploateringsplaner av något slag, eller någon annan fantastisk byggnad som Karlstadsborna skulle fascineras eller förfasas över, precis som med kvarnen.

”Mycket tid och energi”

Om Hybelejen faktiskt flög eller inte förblir obesvarat, men när Marcus vecklade ut författarvingarna igen blev resultatet en härlig färd. Berättelsen svävar fritt och ledigt, den är fantasieggande och roande, men också bitvis vemodig och även poetisk.

Du lyckades; ska du skriva något mer nu?

– Jag vet inte. Det är väldigt dubbelt. Å ena sidan älskar jag att skriva och hitta på, å andra sidan är det väldigt skönt att inte göra det. Det är förknippat med mycket ångest och tar mycket tid och energi. Jag vill ju vara en skrivande person, men vi får se! Det blev inte riktigt som jag drömde om när jag var 22 och det har varit jobbigt att hantera. Med den här boken har jag bearbetat det klart och nu ser jag lite grann fram emot en andra del av mitt skrivande liv, som jag inte riktigt vet när det kommer att bli. Jag är ganska lugn med att det blir nångång, nånting.

Marcus Grahn ger Hybelejen ny luft under vingarna. ”Jag vill bidra till att han lever vidare i Karlstadshistorien”. På kuppen blåser han nytt liv i sitt författarskap. Foto: Lena Richardson