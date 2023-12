Snabb revansch för Boltic: ”Sjukt bra att ta Nässjö på bortaplan”

Förlust med 4-8 hemma mot Nässjö i lördags.

Det vändes till en snabb revansch för Boltic när man vann på Stinsen arena i Nässjö med under onsdagskvällen med 6-5.

– Att ta Nässjö på bortaplan är sjukt bra jobbat av killarna, säger tränaren Henrik Huss.

I publikmatchen hemma mot Nässjö i helgen blev det förlust för Boltic och det var en insats som man inte var nöjda med.

– Vi var jättebesvikna och pratade igenom matchen en längre stund direkt efteråt. När vi hade snacket vid måndagens träning hade alla tittat på matchen också och då kändes det inte lika jobbigt för vi såg att det inte var en 4-8-match, säger tränaren Henrik Huss.

Nässjö tog ledningen efter efter drygt tio minuters spel i onsdagens match genom Lucas Eberhardsson men sedan tog Boltic över.

1-1 kom fyra minuter senare genom Daniel Rönning och ett par minuter efter det gav Jacob Bucht gästerna ledningen. I paus ledde Boltic med 4-2 efter ytterligare mål av Markus Eriksson och Johannes Camilton.

Niclas Nyqvist är Boltics bäste poängplockare den här säsongen. Innan onsdagens match snittade han 1,8 poäng per match och det blev ytterligare förbättrat efter att han gjort två mål i den andra halvleken.

Till slut blev det 6-5 till Boltic efter att Nässjö gjort sitt sista mål på en hörna med minuten kvar.

Och det är en spelare som han speciellt vill lyfta den här kvällen i Småland.

– Det var en laginsats, men ska man nämna en spelare är 19-årige Tage Vallmar som hoppade in i stället för småskadade Gustav Backman på topp. Tage gick in med en härlig inställning och fart och hans energi smittade av sig till hela laget. Vi har skolat in honom och han gör det bra på alla positioner. Det är kul att en så ung kille som har tränat så bra får till en så fin match.

Vinsten innebar två viktiga poäng i toppstriden för Boltic.

– Hade vi förlorat hade vi inte haft det i egna händer att ta kvalplatsen som vi siktar på. Arbetsinsatsen här var en bra julklapp. Förhoppningsvis gav vi även Tingvallapubliken en julklapp också och att det kommer många som vill se oss på annandagen mot Lidköping, avslutar Huss.