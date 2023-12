Niclas Holmberg, Swedbank:

KÖP: NCC

NCC:s avsaknad av direkt exponering mot bostadsbyggande innebär stabila marknadsutsikter för de kommande åren. Under Q4 hittills har vidare förannonserade orders redan överstigit föregående år, vilket ytterligare bekräftar en stabil efterfrågan. Givet att bolaget har en låg skuldsättning, en affärsmodell som binder relativt lite kapital och då avkastningen på fria kassaflödet är högt, bedömer vi utdelningen som relativt säker. Direktavkastningen på 6-7 procent för 2023-25e ser vi därför också som högst attraktiv.

KÖP: NIBE

Nibe tillverkar och säljer lösningar inom värme och energieffektivisering. Produkterna riktar sig främst till privatpersoner, men även till industrin. Med bolagets lösningar för inomhuskomfort kan dess kunder såväl minska sin energikonsumtion som dess miljöbelastning, vilket är strukturella trender som borgar för en solid långsiktig tillväxtprofil. De organiska tillväxtförutsättningarna för värmepumpar ser också strukturellt mycket goda ut, då penetrationsgraden för värmepumpar i Europa ännu är mycket låg. Drivet av högre energipriser och en ökad politisk vilja att minska beroendet av olje- och gasuppvärmning ter sig tillväxten för värmepumpar vara mycket god ur ett strukturellt och långsiktigt perspektiv. Nibe är högt värderad, men givet dess exponering och tvåsiffriga försäljningstillväxt under överskådlig tid framöver ser vi att bolaget kontinuerligt växer in i värderingen.

KÖP: Handelsbanken

Med den affärsprofil som Svenska Handelsbanken har, där mer än 70 procent av intäkterna kommer från räntenettot, är stabiliteten i intjäningen relativt dess konkurrenter god. Givet dess stabila intäktsström, höga andel räntenetto och starka kreditkvalitet, finner vi rådande resultatavkastning vara attraktiv. Ytterligare stöd till aktien ser vi vidare erhållas från den höga kapitalåterföringen.

Johan Haglund, Nordea:

KÖP: SkiStar

En tidig vinter har gjort att alla Skistars destinationer kunde öppna redan i november. Även om försäsongsförsäljningen är begränsad ser vi detta som positivt då det leder till gratis marknadsföring på sociala- och traditionella medier samtidigt som det gynnar kostnaden för snöproduktion och snötillgången under resten av säsongen. Vi tror även att den svaga norska och svenska kronan har ökat intresset för Skistars destinationer för internationella gäster.

KÖP: Beijer Ref

Kursen har under året gått ner kraftigt, drivet av snabbt stigande räntor som lett till att den höga värderingen satts under press samtidigt som tillväxten visat tecken på att falna. Dessutom har marknaden oroat sig över bolagets uppbyggnad av lager och det kortsiktigt svaga kassaflödet. Vi tycker att nedgången har skapat ett intressant köpläge för den långsiktige i ett bolag som har en fantastisk tillväxthistorik men också väntas kunna växa starkt under kommande år.

KÖP: Hoist Finance

Vi tror att förfallna lån kommer att växa under de kommande åren, vilket kommer att gynna kredithanteringsbolaget. Vi ser samtidigt att Hoist har torrt krut för att göra ytterligare investeringar på området. Hoist har just gjort färdigt en storstädning av sin verksamhet och vi ser att det är troligt att man kommer kunna leverera operativ hävstång framgent i takt med att investeringsportföljen växer sig större än de indirekta kostnaderna.

Kristina Pettersson, Handelsbanken:

KÖP: Getinge

Tre affärsområden med global räckvidd innebär exponering mot många olika kundkategorier inom hälsovård. Ocyklisk affär som passar in i rådande marknadsläge. Åldrande befolkning och ökat välstånd ger en underliggande medvind till affären över tid. Nu med robust balansräkning och historisk låg värdering.

KÖP: Castellum

Väldiversifierad fastighetsportfölj såväl i geografi som typ av fastigheter som ger en bred exponering mot den svenska fastighetsmarknaden, med en balanserad risk/reward. Nyemission och skuldamorteringar har minskat lånen i förhållande till fastigheternas marknadsvärde och förbättrat räntetäckningsgraden.

KÖP: SEB

Banker tenderar att påverkas positivt av ett högre ränteläge. SEB har stabila intäkter och bra kostnadskontroll. Bankens avkastning på eget kapital är bland de högsta. Vinsttillväxt trots svagare konjunktur. Aktien attraktiv värderad. God utdelning.