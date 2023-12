Polisassistent Pettersson förlöste brorsbarnet på E18 under nattpasset: ”Jättehäftigt”

Polisassistent Pettersson var ute och patrullerade natten mot tisdagen när han la märke till en parkerad bil utefter E18 i Säffle.

I bilen höll Petterssons lillebror och svägerska på att föda barn.

Utefter E18, i höjd med Knöstadkorset i Säffle, vid klockan var 03.36 stod en bil parkerad på en bussficka.

– Alla dörrar och bagageluckan stod öppna och vi bestämde oss för att kontrollera bilen. När jag skulle slå på registreringsnumret insåg jag att det var lillebrorsan som stod där.

Det visar sig att Petterssons svägerska var mitt uppe i sin förlossning i baksätet och ambulansen var minuter bort.

– Jag gick in i polisrollen direkt, drog på mig gummihandskar och tog fram en värmefilt. Det gick snabbt, barnet var ute på några minuter och ambulansen var fem minuter bort, säger Pettersson.

Det blev en flicka. Svägerskan och dottern fick åka ambulans in till Centralsjukhuset i Karlstad och Pettersson fortsatte sitt nattpass.

– Det var jättehäftigt. Once in a lifetime. Det var en massa känslor som for fram i kroppen. Vad är oddsen att köra in på parkeringsfickan när de stod där?

Hur reagerade din bror på att det var du som kom?

– Vi kom i civilbil så han reagerade inte först. Han var bara glad att de skulle få hjälp, säger Pettersson.

Både mamman och dottern mår bra.

– Det här var deras fjärde barn. De tredje barnet födde hon i ambulansen på väg till sjukhuset.