Under morgonen varnade Räddningsregion Bergslagen för blixthalka i stora delar av Värmlands, Dalarnas och Örebro län.

Och trots att den värsta halkan nu ser ut att vara över kan konsekvenserna av det hala väglaget fortfarande påverka trafiken.

Underkylt regn under lördagsmorgonen orsakade blixthalka i Värmland. Trots att värsta halkan ser ut att vara över för den här gången ligger Värmland ändå i riskzonen för att vägarna ska frysa på igen.

– Det skulle jag säga att ni gör. Det positiva är att det känns som att det värsta är över, och att det underkylda regnet som vi haft tidigare under morgonen i Värmland rört sig bort mot Dalarna och Örebro. Men konsekvenserna av det hala väglaget kan fortfarande påverka, menar Erik Höjgård-Olsen, vakthavande meteorolog på SMHI.

Han förklarar vidare att vädret ser ut att bli fortsatt milt under helgen, med lite nytt regn även under söndagen. När det sedan följs av uppklarning under natten till måndag finns en risk för att det fryser på igen.

– Måndag morgon skulle det kunna bli lite tillfrysning, och det kan ju bli lite problem i rusningstrafiken. Annars är det ganska kortvarigt och det ser ut att falla nytt regn under natten mot tisdag, säger Erik Höjgård-Olsen.

Temperaturerna framöver ser inte ut att bli speciellt låga, men för de som oroar sig över att julafton ska bli utan snö vill Erik Höjgård-Olsen tända en gnista av hoppfullhet.

– Det finns ändå hopp om en vit jul och lite minusgrader nästa vecka. Men det är ju hoppet, det är för oklart för att slå fast, konstaterar han.