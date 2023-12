Kevins pappa orkade inte bära sorgen – skulle ta sitt liv: ”Följa min son i döden”

”Där låg han. Livlös med en blåaktig ton i huden. Jag kände försiktigt med mina fingrar på hans kalla ansikte. Jag ryckte till för kylan. Död.”

I biografin ”Regnet döljer tårarna”, ges vi nu en unik inblick i epicentrum av det som kommit att kallas Kevinfallet; det handlar inte om rättsfallet, inte om bröderna som anklagades för Kevins död och deras outsinliga kamp för upprättelse och skadestånd.

Det handlar om Kevin Hjalmarsson, 4 år, som dog när han var ute och lekte i Arvika och om hans pappa som drabbades av en förlust han inte orkade – inte orkar – bära:

”Det var dags för mig att vandra vidare till Kevin. ”My Destiny” var helt klar och jag spelade in den på ett kassettband och placerade det på nattduksbordet vid min sida av sängen. Jag kommer strax till dig pojken min, sade jag lite tyst för mig själv.”

Patrik Skog skriver själv tillsammans med sin följeslagare och nära vän Andreas Slätt, som är författare.

Patrik är lika smärtsamt öppen om sin bedrövliga barndom som sina egna tillkortakommanden som far under Kevins första år. Och han drar sig inte för att presentera sambanden däremellan i form av psykologiska förklaringsmodeller som vännen Andreas blottlade under arbetet med boken.

Nästa vecka kommer Andreas Slätts och Patrik Skogs biografi ”Regnet döljer tårarna”. En berättelse om fyraårige Kevins död och hans fars kamp för livet. Foto: Lisa Olaison

Patrik levde aldrig med Kevin och hans mamma men han höll alltid kontakten, skrev och ringde från folkhögskolan han gick på i Norrland och besökte dem ibland i Arvika.

Godnattvisa

Våren 1998 flyttade Patrik med sin sambo till Arvika för att bli en mer närvarande pappa.

De fick en sommar tillsammans i Arvika, Patrik och Kevin.

– Lilla Kevin. Han var hos mig varannan helg och han var så glad hela tiden och väldigt go, skulle vara nära och ville hålla hand när vi var ute och gick. Lite busig var han, men på ett charmigt sätt.

Kevin älskade att sitta och lyssna när hans pappa spelade och komponerade musik.

– Vi gjorde en egen godnattvisa. Kevin var musikalisk och vi hade väldigt roligt när vi tragglade med den där visan. Det blev en mening då och då, som vi spelade in på band.

Patrik ler när han berättar. Han har ett hörn i sin lägenhet där han har några minnessaker efter Kevin samlade så han alltid kan se dem. Foton förstås, och Kevins små kläder som han tar fram ibland för att känna tyget som Kevin kände det mot sin hud. Kassettbandet med godnattvisan finns också där.

– Den blev nästan klar, säger han. Nästa gång Kevin var hos mig skulle vi bli klara. Kevin såg verkligen fram emot det.

– Men han kom inte tillbaka.

”Hans ögon var halvt slutna. Jag drog min hand genom hans hår. Det var overkligt. För bara några dagar sedan hade han varit en varm, glad kille som förväntansfullt hade legat och väntat på att jag skulle fortsätta att sjunga på hans egen godnattvisa.”

Kevin dog den 16 augusti 1998.

”Efter en stund började sjukhuspersonalen rycka i mig, men jag ville inte gå. Jag klamrade mig fast vid britsen och personalen fick rycka hårdare i mig. Innan jag släppte taget om britsen hann jag viska i Kevins öra:

– Någon gång kommer jag att slutföra visan. Älskar dig Kevin!”

När psykiatrin svek fanns Andreas Slätt där för Patrik Skog. Nu berättar de tillsammans, i boken, om sin vänskap och om en natt och ett avgrundsvrål, då Andreas kom störtande och fick Patrik att förstå att han måste stanna i livet. Foto: Lisa Olaison

Redan där, på sjukhuset, fick Patrik uppleva hur han som pappa till detta lilla barn som dog under så oklara och otäcka omständigheter, fick ett lika märkligt som empatilöst bemötande.

Kevins mamma hade sin familj omkring sig när upplivningsförsöken varit förgäves och hon fick gå in till sonen.

När det var Patriks tur stoppades hans bror Tomas i dörren av en polis.

”Jag föll ned på knä och vilade mitt huvud på Kevins kropp en kort stund. Jag hade verkligen behövt Tomas. Istället för att få gråta mot min brors axel var jag nu tvungen att ensam gråta över min sons döda kropp.”

– Än i denna dag kan jag inte förstå varför Tomas inte fick gå med mig. Det bidrog till alla år av mardrömmar. Samma sekvens, hur jag går in till Kevin på sjukhuset, återkom i 20 års tid. En kronisk mardröm.

Svår barndom

Patrik och Tomas var oskiljaktiga genom barndomen och livet. De bar varandra. Patrik berättar om det i boken.

– Mamma var sjuk i svåra depressioner. Pappa var alkoholist. Det fanns ingen kontroll i huset. Tomas och jag måste först se till att våra föräldrar låg och sov lugnt och tryggt i sina sängar, sedan kunde vi gå ut och leka. Vi var inte mer än 7-8 år när vi var ute och gick ensamma på stan på nätterna, och lekte på lekplatserna.

Patrik Skog kan inte nog betona hur viktigt det är med sociala nätverk och att bry sig om varandra. I boken berättar han hur det bokstavligen talat räddat hans liv. Foto: Lisa Olaison

Men dit Patrik nu gick i sin sorg dit kunde inte ens Tomas följa med.

När polisutredningen drog igång, och med den en omfattande mediebevakning av omständigheterna runt Kevins död, försvann pojkens far in i skuggorna. I boken beskriver Patrik hur han fick kämpa – mestadels förgäves – för att få veta vad som pågick, vad som hänt hans pojke, och han upplevde ofta nonchalans och ren ignorans från polisledningen.

Kevins död hade blivit Kevin-fallet, och skulle i årtionden komma att hanteras av andra och utvecklas utom räckhåll för de mest drabbade, för Kevins mamma och pappa.

Patrik föll ner i ordlös sorg och bottenlös depression.

Han har tidigare, i NWT, riktat hård kritik mot psykiatrin. I boken vidareutvecklar Patrik sina tankar runt rent livsfarliga brister som han upplevt själv och genom andra, men ger också en rad förslag på åtgärder.

– Det handlar, kort sagt, om tillgänglighet och bemötande.

Avskedssång

Det fanns inget skyddsnät där, inget som hejdade fallet.

När boken kommer ut i handeln (21 december) tror Patrik att också de som känner honom kan bli förskräckta.

Han och Andreas har arbetat med den i flera år, men först i en epilog tillagd för bara några dagar sedan kommer orden han inte orkat dela med sig av förrän nu.

– Jag skulle följa Kevin till andra sidan.

I boken berättar Andreas Slätt och Patrik Skog om en skärtorsdagsnatt när de gick på Arvikas gator och Andreas pratade och pratade, bönade och bad för att hålla kvar sin vän i livet. Foto: Lisa Olaison

Redan som barn har Patrik vänt inåt när livet hårdnat, och hämtat ut sina känslor genom skrivandet och i än högre grad musiken.

I boken beskriver han hur han bräcklig och skör av sorg, ångest, långa vaknätter och matbrist lägger ett sista farväl i en sång. En livsepilog.

– Många i min omgivning tycker mycket om låten, men få vet vad den handlar om egentligen: Destiny, mitt öde – att följa min son i döden.

Dagen D

Kassettbandet låg på nattduksbordet. Patrik lade avskedsbrevet intill.

”Jag kommer strax till dig pojken min”

Då inträffade ett av de där märkvärdiga ögonblicken som tar grepp om livet självt och slungar iväg det i en helt annan riktning.

”– Patrik, är du där uppe?

Det var Susanne. Min sambo som mycket upprymd ropade på mig. Hon kom upp och bad mig sätta mig ned bredvid henne i sängen och berättade:

– Patrik; vi har fått en chans till. Vi ska ha en liten.”

Vi avslutar vår intervju på kyrkogården, hos Kevin. Patrik stryker snön från den hjärtformade gravstenen.

– Jag brukar gå hit sent på kvällen, säger han. Jag vill inte att någon ska höra när jag sjunger godnattvisan för Kevin. Den är bara vår.

”Den 16 augusti 2023 var det 25 år sedan jag tappade tron på livet. 25 år sedan jag lämnade den personlighet som varit jag en gång. Jag blev en sprucken vas. En bit av mig har lossnat för varje år av saknad. 25 år sedan min älskade son lämnade mig. 25 år sedan mitt gamla jag slutade fungera. I 25 år har jag sjungit vår gemensamma godnattvisa på kvällarna. Precis så som jag lovade en gång. En godnattvisa som bara vi vet och bara vi förstår och endast vi hör.”

På kvällarna går Patrik Skog till sitt barns grav och sjunger för Kevin; ”En godnattvisa som bara vi vet och bara vi förstår och endast vi hör.” Foto: Lisa Olaison

Fonot: De kursiverade citaten är alla hämtade ur Patrik Skogs och Andreas Slätts bok ”Regnet döljer tårarna”