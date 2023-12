Publiksuccé och klirr i kassan – men Boltic torskade toppmötet

1 025 åskådare gav klirr i kassan och ett rejält publikstöd hemma mot Nässjö. Men Boltic förlorade toppmötet i Tingvalla isstadion med 4–8.

Lördagen bjöd på toppmöte i bandyallsvenskan och det var IF Boltic och Nässjö IF som gjorde upp om två poäng på Tingvalla isstadion. För Boltic var det inte ”endast” poäng som var viktigt att inkassera den här lördagseftermiddagen. Bataljen var även en så kallad publikmatch med fri entré och Karlstadslaget fick i samarbete med sponsorer och företag in en summa för varje åskådare, utöver ett fast belopp.

Ett hemmastarkt Boltic, med 13 poäng på nio matcher, öppnade piggt mot Nässjö som inför avslag stod på 12 pinnar, och det trots en tidig utvisning på hemmagängets Gustav Backman. Gästerna växte in i matchen och Boltic, starkt påhejade av storpubliken på 1 025, drog dessutom på sig en ny utvisning.

Tvåmålsunderläge

Inramningen var det absolut inget fel på. Det var dock Nässjö som gjorde 1–0 genom Marcus Magnusson som överlistade Joakim Westberg i Bolticburen. Filip Ljus var nära en snabb kvittering, men istället utökade Nässjö till 2–0 i den 32:a minuten. I 34:e kom reduceringen. Andreas Eriksson dunkade in 1–2 bakom David Storme till publikens förtjusning. Det var 1–3 i halvtid, och dessutom en ny Bolticutvisning.

Till ljudet av Bolticramsor kom 2–3 från Markus Eriksson som slog in en retur. Boltic kändes på g, och Nässjö drog på sig en utvisning. Nässjö drog sedan ifrån, och det var 5–2-bortaledning i den 57:e minuten. Ett kanonskott till 3–5 från Markus Eriksson lyfte energin i arenan, men Boltic föll med 4–8.

Artikeln uppdateras.