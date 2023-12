Publiksuccé gav 250 000 – men det blev torsk i toppmötet: ”Fruktansvärt tråkigt”

1 025 åskådare gav storklirr i kassan och ett rejält publikstöd hemma mot Nässjö. Men Boltic förlorade toppmötet i Tingvalla isstadion med 4–8.

– Tråkigt. Fruktansvärt tråkigt att det blev så här när det var mycket publik. Vi försökte men fick inte riktigt till det, säger Boltickaptenen Erik Wallman.

Lördagen bjöd på toppmöte i bandyallsvenskan och det var IF Boltic och Nässjö IF som gjorde upp om två poäng på Tingvalla isstadion. För Boltic var det inte ”endast” poäng som var viktigt att inkassera den här lördagseftermiddagen. Bataljen var även en så kallad publikmatch med fri entré och Karlstadslaget fick i samarbete med sponsorer och företag in en summa för varje åskådare, utöver ett fast belopp.

Boltic förlorade lördagens publikmatch mot Nässjö. Foto: Lisa Olaison

Ett hemmastarkt Boltic med 13 poäng på nio matcher, öppnade piggt mot Nässjö som inför avslag stod på tolv pinnar, och det trots en tidig utvisning på hemmagängets Gustav Backman. Gästerna växte in i matchen och Boltic, starkt påhejade av storpubliken på 1 025, drog dessutom på sig en ny utvisning.

Tvåmålsunderläge

Inramningen var det absolut inget fel på. Det var dock Nässjö som gjorde 1–0 genom Marcus Magnusson som överlistade Joakim Westberg i Bolticburen. Filip Ljus var nära en snabb kvittering, men istället utökade Nässjö till 2–0 i den 32:a minuten. I 34:e kom reduceringen. Andreas Eriksson dunkade in 1–2 bakom David Storme till publikens förtjusning. Det var 1–3 i halvtid, och dessutom en ny Bolticutvisning.

Nässjö med Gustav Enhagen bortabesegrade Boltic i Tingvalla isstadion. Foto: Lisa Olaison

Till ljudet av Bolticramsor kom 2–3 från Markus Eriksson som slog in en retur. Boltic kändes på g, och Nässjö drog på sig en utvisning. Nässjö drog sedan ifrån, och det var 5–2-bortaledning i den 57:e minuten. Ett kanonskott till 3–5 från Markus Eriksson lyfte energin i arenan, men Boltic föll med 4–8.

– Tråkigt. Fruktansvärt tråkigt att det blev så här när det var mycket publik. Vi försökte men fick inte riktigt till det. Dom hade gjort sin läxa bra på vad dom skulle göra mot oss, säger Boltics lagkapten Erik Wallman och fortsätter med analysen av matchen:

– Dom straffade oss varje gång vi gjorde minsta misstag, och ställde om på oss, och det får man ge dom. Dom följde sin gameplan till punkt och pricka. Vi fick inte till det liksom, spelmässigt.

Nässjö vann en händelserik toppmatch. Foto: Lisa Olaison

Desto roligare var Boltics publiksiffra på 1 025, tycker Wallman.

– En jättetrevlig siffra och man hoppas att folk kan hitta tillbaka även när det inte är gratismatch, trots att vi inte vann i dag. Förhoppnings kan det ha varit en kul match att koll på ändå så att folk kommer tillbaka.

”Det är jättebra”

Och 1 025 åskådare bidrog till ett rejält klirr i kassan hos Boltic.

– Vi drar in cirka 250 000 kr totalt på den här matchen. Det är ungefär 100 000 mer än vad vi drog in förra året på den här typen av match, säger Boltics sportchef Per-Erik Saikoff:

– Det är många som har gjort ett bra jobb med att jaga sponsorer och privatpersoner. Det är ungefär 105 som bidragit om man räknar ihop företag och privatpersoner.

– Det är jättebra, vi är skitnöjda.

Mål, Boltic: Markus Eriksson 2, Andreas Eriksson och Jacob Bucht.