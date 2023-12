Året närmar sig sitt slut och det hör till att sammanfatta det i listform.

Här är krönikör Anrells bästa och sämsta från året som snart är till ända.

Årets album

1. Cat Power – Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert

2. The National – First two pages of Frankenstein

3. Zach Bryan – Zach Bryan

4. The Rolling Stones – Hackney Diamonds

5. Christian Svarfvar och London Philharmonic Orchestra – The symphonic touch of Benny Andersson

6. Pink – Trustfall

Sven-Ingvars hamnar på Anrells topplista. Foto: Caisa Rasmussen/TT

7. Sven-Ingvars – Jag kan varken leva med dig eller utan dig

8. Taylor Swift – Midnights

9. David Ritschard – Detta har hänt

Bubblare: Gregory Alan Isakov – Appaloosa Bones, Alice – Eri Con Me, Mikael Rickfors – Rickfors, Sarah Klang – Mercedes, Lana del Rey – Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, Chris Stapleton – Higher, I´m Kingfischer – Glue.

Årets singel

The Beatles släppte ”Now and then” och kritikerna tävlade om att inte fatta grejen.

Ann Edliden är en del av podden Oförskämt att anta. En podd krönikören uppskattar. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Årets värmlänning

Ann Edliden från Karlstad gjorde ”Oförskämt att anta” som var Sveriges bästa podd med ett briljant avsnitt om Munkfors-Anna Book och ett alldeles bedårande avsnitt om den svenska tv-kulturens mest förtjusande skämskudde ”Wermland Forever”. Man låg dubbel av panikskratt.

Årets knarkarkvart

En gång i tiden utnämnde jag Skellefteås nya ishall till årets knarkarkvart. I år går priset till Färjestads stiliga arena. Jag brukar själv alltid dra en lina Löfbergs Kharisma när jag är där, men höstens razzior talar om dyrare vanor i vip-logerna. Usch och fy. Sopa rent, FBK.

Årets pilskaste

Pensionärerna i SVT:s succé ”Hotell Romantik” var ju som ett gäng löpska marskatter och fick barnbarn över hela Sverige att njuta, rodna – och skämmas förtjust. Innehöll spår av Åmotfors.

Kinky boots har spelats i Säffle under hösten. Foto: Rikard Björk

Årets föreställningar

1. Kinky Boots, Säffle

2. Lucia di Lammermoor, Aix-en-Provence

3. Solens dotter, Västanå teater, Sunne

4. Är det det här du kallar kärlek av Lasse Holm och Pling Forsman, Malmö

5. Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, Karlstad

Är det en ny skiva med Monica Zetterlund på gång? Foto: Anna Littorin/TT

Årets scoop

Var självklart mitt eget i NWT om att ett helt outgivet album med den värmländska världsartisten Monica Zetterlund finns liggande i ett kassaskåp i Stockholm.

Först reagerade ingen, sen började TT och alla tidningar skriva om det och alla kulturprogram i radio och tv gjorde långa inslag.

Ett scoop till:

Det skulle inte förvåna mig om albumet släpps ganska snart…

Årets viktigaste

Att de tre barn som misstänktes för lilla Siljes död i Trondheim 1994 till slut friades helt var ju fantastiskt. En total parallell till Kevin-fallet i Arvika.

Hampus Hedström gjorde succé i Let's Dance 2023. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Årets dancing queen

Sunne-Hampus Hedströms succé i Let´s dance i TV4 – mot en allt mer framtung Charlotte Kalla. Dessutom var han bra i det bisarra Värmlands-eposet ”Från trakten” på SVT.

Årets skånske värmlänning

Jag och den sydamerikanske smörsångaren från Värmland, Pål Burman, gjorde skivsuccé med ”Värmland skönhetens källa” på Spotify och Youtube. P4 Värmland gjorde intervju om att det märkliga att en värmlänning från Stockholm (jag) sjöng på – skånska.

Jag höll med. Skyllde på att jag inte kan annat än sjunga på skånska.

– Hmm..., sa radioprataren.

Årets comeback

Jag och Pål Burman gjorde uppföljaren ”Älskar dig älskar Värmland” och jag sjöng faktiskt på svenska. Det gick nästan. Jag var chockad. Men mest chockad var nog Pål.

Årets TV-serie/utländsk

Dokumentären ”Beckham” hade ju årets bästa scen när Victoria talade ut om sin enkla bakgrund och David sticker in huvudet och ber henne berätta vilken sorts bil hon skjutsades till skolan i (Rolls Royce...).

Årets genombrott

Ellen Krauss lyste i ett hyfsat blekt ”Så mycket bättre”. Hon borde dock sjunga mer dansbandsmusik.

Årets fjårtis

Lasse Holm var en episkt välbehållen 80-åring i ”Så mycket bättre”. Snyggast av alla, dessutom. Precis lagom snuskig när han sjöng om Sanne Samuelsens taxi-sex.

Årets TV-serie/Sverige

”Strandhotellet” på TV3 är precis så bra – och dålig – som en riktig tv-serie ska vara. Snygga människor, lättbegripliga konflikter och så några gamla fina oförrätter som legat och gnagt i många år som poppar upp.

Årets Nu-lurade-jag-media-igen

Linda Skugge.

Årets film

”The Banshees of Inisherin” var ett äkta irländskt drama om män som blir så himla bittra att de hugger av sina fiolhänder när en kompis sviker. Starka män - starka känslor.

Årets filmbesvikelse

Filmkritikerna fegade lite, men ”Tillsammans 99” var ju bara helt enkelt bara ganska…tråkig.

Årets TV

”Cyklopernas land” i SVT. Särskilt när Hanna Hellquist medverkade. Och Moa Wallin. (Exakt samma formulering som jag skrev här förra året – håller än.)

Personalen på Degerfors bibliotek gör succé på Instagram. Medverkar gör Harriet Åhlund, Robin Karlsson, Åsa Johansson och Birgit Westergren. Foto: Helena Karlsson

Årets humor

Degerfors bibliotek på Instagram utnämndes av mig i våras till årets svenska humorgrupp. Roligare än alla tv-serier ihop. Håller fortfarande.

Årets artist

Fröken Snusk. Självklart. Snart drar hon in i Mello.

Årets Värmlandsepos

Peter Nyströms och Peter Mohlins deckare ”Den tysta fågeln” visade att de definitivt tagit steget upp i Sverigeeliten. Skildringen av Grums och Karlstad var alldeles briljant. Det dröp av härlig Värmland noir.

Årets chock

När hela hipster-Sverige plötsligt lyssnade på Rinkebys Christer Sjögren i ”Det är ju dej jag går och väntar på”.

Årets konsert

Carola gospel, Filadelfia, Stockholm.