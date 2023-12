Smash Into Pieces avslutar hemma: ”En galet taggad publik”

Smash Into Pieces har varit ute på turné under sex intensiva veckor och avslutar nu på låtskrivaren och gitarristen Per Bergquists hemmaplan i Värmland.

Bandet blandar en trogen, äldre publik med yngre fans som hittat gruppen genom Melodifestivalen. Det blir dubbla spelningar under lördagen – först en för kidsen och sedan en kvällskonsert.

Årets medverkan i Melodifestivalen har gett Smash Into Pieces en bredare publik. När gruppen nu avslutar sin turné i Karlstad gör de det med dubbla konserter – en matinéshow för de yngre fansen och en på kvällstid för de äldre.

För Per Bergquist, 39, – som varit med i bandet i 14 år – har Melodifestivalen inneburit en hel del förändringar, inte minst vad gäller populariteten hemmavid.

– Jag är väldigt poppis när jag hämtar min femåring på dagis nu, ler han och ser fram emot att komma hem till familjen efter sex veckors internationellt turnerande.

– Jag får en massa teckningar och barnen vill att jag ska signera saker. Det är nytt, så var det inte innan mellon.

Just att vara borta från familjen menar han är den stora baksidan av att turnera.

– Hade jag varit 21 hade situationen varit en annan. Det är såklart kul att komma ut och spela, men jäkligt skönt att komma hem.

Turnélivet beskriver han som trivsamt. Tidigare har de fyra medlemmarna ofta rest och sovit i buss, men den här gången var avstånden mellan spelplatserna så omfattande att det blev flera mindre fordon och nätter på hotell.

– Man slipper sova med dödsångest, slipper vakna mitt i natten av att bussen kör på de räfflade linjerna på motorvägarna eller liknande. Eller när man ska åka från Oslo till Bergen via fjället i snöstormsväder och får gå ut och sätta på snökätting i backarna.

Bandet har varit ute på turné i sex veckor. Foto: John Gyllhamn

”Smash for kids”

I söndags spelade bandet i Stockholm och sedan väntade rep och videoinspelning inför nästa års Melodifestival där gruppen ska tävla med låten ”Heroes Are Calling”. Under fredagskvällen gästar bandet Göteborg innan turnén avslutas på lördag på Nöjesfabriken i Karlstad.

– Sedan väntar en julledighet. Det är klart det blir speciellt att avsluta i Karlstad, även om jag är från Ekshärad känns det som hemmaplan. Vi har övat i sex veckor nu inför Karlstadskonserten så maskineriet är väloljat, berättar han lite skämtsamt.

– Vi kan vår show i sömnen, nu kan vi vara med i stunden och verkligen uppleva konserterna utan att behöva tänka så mycket på vad man spelar.

Bandet har länge haft en trogen ”rockklubbspublik” som Per Bergquist beskriver den.

– Men med mellon har barn och föräldrar adderats. I Karlstad kör vi ”Smash for kids” på eftermiddagen innan den vanliga spelningen. När vi har kört det här har det varit lika många besökare på både spelningarna.

– Samtidigt har vi varit med såpass länge att vi vet att popularitet kan komma och gå, snart kommer nästa mello och vi får se hur det går för oss då. Den andra delen av vår publik har vi byggt upp en väldigt lång tid. Vi får skörda mellon nu och ha jäkligt kul medan det varar, så får vi se hur det blir sen.

Nyligen släppte Smash Into Pieces singeln ”Venom”, ett smakprov från ett nytt album som kommer i vår.

– Vi håller som bäst på att färdigställa plattan och planerar för ytterligare singelsläpp. Det finns mycket att se fram emot. Sedan blir det mer turné, bland annat en månad i USA.

Den maskerade trummisen Apoc har blivit barnens favorit. Foto: John Gyllhamn

”En galet taggad publik”

Publiken i USA är varierande, han lyfter fram de mindre städerna.

– I New York och L.A. är folk ganska mätta, men kommer vi ut på vischan till en mindre stad kan vi möta en galet taggad publik. Det är ju ändå rätt stora städer ska sägas, det tar ju evigheter att resa mellan dem.

Under alla år tillsammans är medlemmarna sammansvetsade. Jargongen på turné kan liknas vid ett internt språk som rymmer mycket humor.

– Vi är ett skönt gäng som gör det vi brinner för.

Utöver Per Bergquist består bandet av Chris Adam Hedman Sörbye, Benjamin Jennebo och maskerade Apoc.

– Jag har rollen som den noggranne, den som bryr sig om detaljerna, förklarar Per Bergquist.

– Det är jag som mixar låtarna och sköter produktionen, jag är även involverad i livesoundet. Vår andre gitarrist, Benjamin, är min motsats kan man säga. Han är en konstnärssjäl som knappt kan stämma en gitarr, men han skriver låtar konstant och är en otroligt duktig musiker. En fantastisk underhållare. Vi kompletterar varandra bra och skapar ofta grundidéerna till våra låtar.

Apoc, trummisen med mask, har gått från att ha rollen som mystisk figur till att blir barnens favorit.

– Apoc har alltid haft en humoristisk sida, så det funkar väldigt bra. Och Adam, vår sångare och frontman, är väl den som ofta kommer sist till soundcheck. Han lever på sin talang, behöver inte träna så mycket. Han är vår sångfågel helt enkelt.

Smash Into Pieces spelar på Nöjesfabriken i Karlstad den 16 december.