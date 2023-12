Arvika Hamnfest bokar norsk raptrio

I början av augusti drar nästa års upplaga av Arvika Hamnfest igång. Klara sedan tidigare är veteranerna i Status Quo och Lars Winnerbäck. Nu adderas ytterligare ett namn - norska raptrion Roc Boyz.

2005 arrangerades Arvika Hamnfest för första gången. Under åren har festivalen haft artister som Zara Larsson, Veronica Maggio, Miriam Bryant, Ulf Lundell, Thåström, Icona Pop, Thomas Stenström, The Sounds, Tomas Ledin och First Aid Kit.

Till sommarens festival ansluter nu den norska raptrion Roc Boyz som samarbetat med flera svenska artister, bland andra Greekazo. Trion har 150 miljoner streams och var på topp tre över de mest spelade akterna i Norge under fjolåret.

Arvika Hamnfest arrangeras den 2-3 augusti.