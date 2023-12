Men sanningen är att vindkraftexploateringen istället har blivit big business, en lysande affär för skrupellösa affärsmän inom utländska bolag, skriver Göran Rönning.

Markbygdens vindkraftpark drivs helt i kommersiell regi av kinesiska staten. Förväntad omsättning 40 miljoner euro.

"För 2023 bekräftar Vestas prognos om omsättning på 14-15,5 miljarder euro. Prognosen för kapitalinvesteringar 2023 på 1 miljard euro." (Svenska Dagbladet Näringsliv 8/2 2023)

"För oss är vindkraften en kompletterande affärsmöjlighet." (Persson Invest, Bergvik Skog, SCA. 2017)

Vindkraftslobbyisterna omger sig av myter. Vindkraft byggs för att "rädda klimatet". "Lösa klimatfrågan" är en omhuldad mytspridning som har fått politiker att svälja industrins propaganda. Men sanningen är att vindkraftexploateringen istället har blivit big business, en lysande affär för skrupellösa affärsmän inom utländska bolag. Det statliga kinesiska kärnkraftsföretaget China General Nuclear Power Corporation (CGN) står för närmare en femtedel av utbyggnaden av "svensk" vindkraft år 2017-2022.

Branschorganisationen Svensk Vindenergi lobbar energiskt för att sabotera det kommunala vetot mot vindkraftexploatering. Jacob Wallenberg, ordförande för Svenskt Näringsliv, kräver mer vindkraft för konkurrenskraft i svenskt näringsliv (Ekots intervju 12/11 2022). Han personifierar vindkraftens affärsidé: Alla ekonomiska aktiviteter ägs privat och sker för att skapa vinst åt ägarna.

En miljardindustri där groteska vindkraftparker omvandlar svensk naturmiljö, levande skogsekosystem och vår biologiska mångfald genom skövlingar av skogar och marker.

Det är köparens/säljarens marknad där ofantliga transaktioner från utländska storbolag ger vinster i miljardklasser. Vinsterna smygs ut ur Sverige via holdingbolag till olika skatteparadis, där vinsterna går via storbanker i Luxemburg till Zürich till konton i Panama. Men det kan naturligtvis inte industrin erkänna. Istället blir klimatfrågan förevändningen. Något som systematiskt hamras in i medvetandet på myndigheter, politiker.

Lobbyisterna tar hjälp av professionella PR-byråer och advokater där branschorganet Svensk Vindenergi utmärker sig. De förser massmedia systematiskt i landet med samma debattartiklar till olika tidningar. Texterna är utformade så att de vänder sig till just de län där artiklarna publiceras. Budskapet är enkla slagkraftiga fraser "förnybar energi", " fossilfri", "miljövänligt", "ger arbetstillfällen", och "grön".

Professor Jan Darpö, juridiska institutionen Uppsala universitet, och Jonas Sandström, SLU Artdatabanken skriver i Vindkraften och hänsynen till arterna (2021): "Sämre hänsyn tas till skogslandskapets värden avseende arter (svamp, lavar, mossor, kärlväxter, insekter) som är bundna till naturskog och andra höga värden. De drabbas direkt av skador på habitat vid anläggning av infrastrukturen kring vindkraftverken men även indirekt genom ökad exploatering."

Göran Rönning

Skoglig debattör