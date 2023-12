I morgon inleds toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel. På agendan står bland annat ett omfattande stödpaket till Ukraina. Men Ungern hotar med att blockera det. Det börjar bli tröttsamt, och hotar allvarligt Ukrainas existens och sammanhållningen i unionen.

Det handlar om 50 miljarder euro under de kommande fyra åren som skall gå till Ukrainas försvar, samt till att trygga funktionen för den ukrainska statsapparaten. Något som är av avgörande vikt för landets stabilitet samtidigt som det befinner sig i ett krig för sin överlevnad som fri och självständig nation mot den brutala ryska angriparen. Extra viktigt också med tanke på att den amerikanska kongressen för närvarande också blockerar fortsatt stöd från Förenta Staterna.

Nu är det inte första gången Ungern konstrar. I december förra året lade de in sitt veto mot ett Ukrainastöd på 23 miljarder euro, och de tog flera månader innan de gav med sig. Ungern har också urvattnat sanktionerna mot Ryssland, som man fortfarande har goda förbindelser med. Premiärminister Viktor Orbán träffade också den ryske presidenten Vladimir Putin i oktober under ett möte i Peking. Orbán gillar att frotteras med all världens skurkregimer samtidigt som han gång efter annan utmålar fria och demokratiska stater, som Ungern formellt är allierade med, som motståndare.

Så agerar inte en verklig allierad, och vi måste förbereda oss på att det kan bli tvunget att bryta med Ungern, som också utvecklats i mer och mer auktoritär riktning under Orbánregimen. Det är också därför som EU under flera år hållit inne med mångmiljardbidrag till Ungern. Till en del är Ungerns vetohot en del i ett utpressningsspel för att få loss dessa medel.

Under onsdagskvällen sade EU-kommissionen att Ungern kan få del av 10,2 miljarder euro i bidrag som frusit inne, vilket kan öppna för att Ungern kommer att godkänna Ukrainastödet. Men Ungern har krävt att få 30 miljarder av stödet. Något stöd för att inleda medlemskapsförhandlingar med Ukraina blir det inte, och det kräver enighet bland medlemsländerna.

Däremot så finns det en plan B för Ukraina, som handlar om att alla andra EU-länder ger bilateralt stöd till Ukraina som sammantaget uppgår till de 50 miljarderna. Eftersom Ungern inte lär upphöra med sitt obstruerade framöver så borde det vara det spåret man tar. Det är hög tid att sätta hårt mot hårt. EU behöver förvisso Ungerns stöd, men Ungerns ekonomi behöver EU-bidragen mer.

Frågan är om inte EU borde dra åt tumskruvarna mer på Orbán och hota med att tillämpa artikel 7 i EU-fördraget. Det föreslår i alla fall Centerns Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner i en debattartikel i Expressen (11/12). Då kan ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet frånta ett medlemsland rösträtten i rådet om det går mot EU:s grundläggande värden. Förvisso en svår process som i praktiken skulle förmå landet att lämna EU. Pikant nog kommer Ungern andra halvåret 2024 dessutom vara ordförandeland i EU.

Men det får vara nog nu! Ungern får inte fortsätta att sabotera samarbetet och därtill äventyra överlevnaden för ett land som inget annat vill än att orientera sig västerut och som hänsynslöst angripits av Ryssland.