Nu står det klart vilken kedja som det nya hotellet som snart står klart i Löfbergs arena kommer att tillhöra.

– Det blir Best Western hotels och namnet blir Aiden Karlstad arena. Hotellet får 66 rum och 208 bäddar och öppnar den 22 april, säger Hanna Åkerstedt.

Hon är hotelldirektör för Hotel River C som från den 1 mars lämnar First hotels och också blir en del av kedjan som etablerar sig i Löfbergs arena. Det nya namnet blir Best Western River C.

Det var i februari som tillbyggnaden av arenan inleddes på baksidan mot Klarälven. Totalt är den cirka 5 000 kvadratmeter stor och och fem våningar hög och omfattar ett stort nytt gym för Färjestad BK, ett hotell samt kontorslokaler. Investeringen som görs av Ismåsen fastigheter ligger på cirka 100 miljoner kronor.

– Hotellet kommer att hålla till på plan två som vi delar med gymmet samt på plan tre och fyra. Högst upp blir det kontor.

De 66 rummen på hotellet får ett flertal typer av storlekar och utformning för passa många olika kundgrupper. Här en tjuvtitt hur en typ av hotellrum kommer ser ut. Foto: Tommy Pedersen

– Sammanlagt blir det 66 rum och 208 bäddar och ytorna på rummen varierar mellan 18 och 25 kvadratmeter och totalt blir det fem sviter, varav tre med utsikt över Klarälven med ytor på upp till 45 kvadrat, säger Hanna Åkerstedt.

– Det nya hotellet kommer att tillhöra Best Western hotels och namnet blir Aiden Karlstad arena, fortsätter hon.

”Härlig energi”

Anders Gottlieb är affärsutvecklare på Best Western hotels och säger så här om varför man väljer att hoppa på projektet:

– Det är härlig energi i den här satsningen och vi tror på placeringen i Löfbergs arena. Karlstad är en bra hotellstad och det finns inte så många hotell i Sverige i ett sånt läge utanför storstäderna, men flera är på gång. Aiden hotel är en grupp hotell som är techsmarta, hållbara och lekfulla, säger han.

Det är Fredrik Svensson, vd för AB Gunnar Svensson som har designat rummen och de ska passa många olika målgrupper.

– Eftersom det nya hotellet är beläget i en arena handlar det om många typer av gäster; de som är på sportevenemang och konserter, samt privatpersoner och familjer. Därför utrustas rummen blandat med bland annat våningssängar och bäddsoffor, säger han.

Ska ha idrottstema

Det kommer synas för gästerna att hotellet är beläget i Löfbergs arena.

– Vi ska ha idrottstema både vad det gäller tavlor på väggarna och så blir det lite löparbanor och annat i korridorerna, säger Fredrik Svensson.

Det är på baksidan av Löfbergs arena mot Klarälven som tillbyggnaden som bland annat kommer att innehålla det nya hotellet, Färjestad BK:s nya gym och kontorslokaler. Här hamnar även entrén. Foto: Tommy Pedersen

Hanna Åkerstedt berättar att arenahotellet kommer att vara en filial till Hotel River C.

– Aiden Karlstad Arena som öppnar den 22 april blir ett hotell utan reception med knappt tio anställda. I stället får man som gäst checka in elektroniskt och i lobbyn kommer det finnas hologram med förinspelat material från till exempel kända idrottskändisar. Måltiderna äter man i restaurangen The locker room och det är även kort väg till konferenslokaler.

Stora satsningar

Mycket nytt är på gång på Färjestad framöver, bland annat 700-800 nya bostäder och ett stadsdelscentrum.

– Det kommer öka hotellets underlag ytterligare och den nya gång- och cykelbron över älven förkortar promenadavståndet till centrum rejält. Samtidigt är behovet i stort i Karlstad av fler hotellbäddar, säger Hanna Åkerstedt.

Med satsningarna i Karlstad växer Best Western från dagens två hotell, Hotel Gustaf Fröding och Hotel Savoy, till fyra och man får totalt 362 rum.